Павел Тараканов стал первым замгубернатора Югры

Павел Тараканов назначен первым заместителем губернатора Ханты-Мансийского автономного округа — Югры. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор региона Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Павел Владимирович будет курировать вопросы внутренней политики, молодежной политики, гражданских инициатив, внешних связей и региональной безопасности»,— написал господин Кухарук.

Напомним, ранее Павел Тараканов был освобожден от должности заместителя губернатора Ханты-Мансийского округа — Югры. Эту должность он занял в сентябре, до этого был сенатором от Тюменской области в Совете федерации.

Должность первого замгубернатора по вопросам политики осталась вакантной после ухода Алексея Шипилова в октябре в результате обновления правительства избранным в этом году губернатором Русланом Кухаруком. В должности замгубернатора господин Шипилов находился с 2016 года.

Анна Капустина