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Замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов покинул должность

Заместитель губернатор Тюменской области, руководитель представительства Тюменской области в органах госвласти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, сообщили в информационном центре правительства региона.

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Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов (слева) покинул должность спустя почти два месяца

Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов (слева) покинул должность спустя почти два месяца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда

В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда

Фото: Администрация Екатеринбурга

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Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов (слева) покинул должность спустя почти два месяца

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин

В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда

Фото: Администрация Екатеринбурга

Как уточнили в пресс-службе правительства, распоряжение об увольнении уже подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Напомним, господин Тараканов был назначен на данную должность в конце сентября текущего года. Ранее Павел Тараканов был сенатором, представляющим в Совете федерации Тюменскую область. В сентябре текущего года, спустя пять лет работы, он покинул эту должность.

Анастасия Таначева

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