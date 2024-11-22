Замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов покинул должность

Заместитель губернатор Тюменской области, руководитель представительства Тюменской области в органах госвласти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, сообщили в информационном центре правительства региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов (слева) покинул должность спустя почти два месяца Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда Фото: Администрация Екатеринбурга Следующая фотография 1 / 2 Заместитель губернатора Тюменской области Павел Тараканов (слева) покинул должность спустя почти два месяца Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин В 2025 года на линию метрополитена выйдут два новых поезда Фото: Администрация Екатеринбурга

Как уточнили в пресс-службе правительства, распоряжение об увольнении уже подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.

Напомним, господин Тараканов был назначен на данную должность в конце сентября текущего года. Ранее Павел Тараканов был сенатором, представляющим в Совете федерации Тюменскую область. В сентябре текущего года, спустя пять лет работы, он покинул эту должность.

Анастасия Таначева