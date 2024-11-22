Замгубернатора Тюменской области Павел Тараканов покинул должность
Заместитель губернатор Тюменской области, руководитель представительства Тюменской области в органах госвласти РФ Павел Тараканов освобожден от замещаемой должности по собственному желанию, сообщили в информационном центре правительства региона.
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Как уточнили в пресс-службе правительства, распоряжение об увольнении уже подписано губернатором Тюменской области Александром Моором.
Напомним, господин Тараканов был назначен на данную должность в конце сентября текущего года. Ранее Павел Тараканов был сенатором, представляющим в Совете федерации Тюменскую область. В сентябре текущего года, спустя пять лет работы, он покинул эту должность.