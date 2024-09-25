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На должность замгубернатора Тюменской области назначен Павел Тараканов

Заместителем губернатора Тюменской области назначен Павел Тараканов. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Павел Тараканов

Павел Тараканов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Павел Тараканов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Господин Тараканов будет руководителем представительства правительства региона в органах госвласти РФ. Ранее эту должность занимал Эдуард Бакиев, который 20 сентября ушел в отставку по собственному желанию.

Ранее Павел Тараканов был сенатором, представляющим в Совете федерации Тюменскую область. В сентябре текущего года, спустя пять лет работы, он покинул эту должность.

Полина Хабарова

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