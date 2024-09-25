На должность замгубернатора Тюменской области назначен Павел Тараканов
Заместителем губернатора Тюменской области назначен Павел Тараканов. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.
Павел Тараканов
Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ
Господин Тараканов будет руководителем представительства правительства региона в органах госвласти РФ. Ранее эту должность занимал Эдуард Бакиев, который 20 сентября ушел в отставку по собственному желанию.
Ранее Павел Тараканов был сенатором, представляющим в Совете федерации Тюменскую область. В сентябре текущего года, спустя пять лет работы, он покинул эту должность.