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Главные события Юга. Коротко

18 — 22 ноября

Василий Голубев стал сенатором. Депутаты законодательного собрания Ростовской области проголосовали за наделение экс-губернатора Ростовской области Василия Голубева полномочиями сенатора-представителя донского парламента в Совете Федерации. К своим новым обязанностям он приступит 23 ноября. Ирина Рукавишникова, ранее занимавшая этот пост, досрочно покинула его по собственному желанию в связи с переходом на новую работу.

Василий Голубев

Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Василий Голубев

Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

На Дону внесены поправки в закон о выплатах родственникам погибших бойцов СВО. Врио губернатора Ростовской области подписал постановление, разрешающее родственникам погибших участников СВО отказываться от доли материальных выплат в пользу других членов семьи. Кроме того, в новой редакции постановления пересмотрен перечень документов для получения средств, а также уточнен порядок межведомственного взаимодействия с военным комиссариатом области.

Юрий Слюсарь обсудил с ГК «Автодор» проект расширения участка трассы М-4 «Дон». Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь и председатель правления ГК «Автодор» Вячеслав Петушенко обговорили планы приведения в нормативное состояние и расширения федеральной трассы М-4 «Дон». По словам господина Слюсаря, в регионе реконструкции требует участок протяженностью 90 км. Сейчас на нем четыре полосы, но этого не хватает. Как сообщил Петрушенко, указанный участок будет расширен до шести полос.

Экс-замглавы администрации Ростова Валентин Кукин занял пост в областном правительстве. Бывший заместитель администрации донской столицы по жилищно-коммунальному хозяйству Валентин Кукин вступил в должность замминистра ЖКХ Ростовской области–начальника управления развития инфраструктуры. Решение уволиться из городской администрации Валентин Кукин принял менее месяца назад.

Власти Кубани ужесточат ответственность за игнорирование предупреждений о ЧС. Депутаты Заксобрания Краснодарского края приняли в первом чтении изменения в региональный закон «О предупреждении чрезвычайных ситуаций». Ответственность за неисполнение решения комиссии по предупреждению ЧС намерены ужесточить. Максимальная сумма штрафа для должностных лиц увеличится с 1,5 тыс. руб. до 15 тыс. руб., для юридических лиц: с 10 тыс. руб. до 100 тыс. руб.

Назначен новый директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова. Директором департамента ЖКХ и энергетики донской столицы стал Ашот Мноян. Свою трудовую деятельность он начал в 2006 году, став ведущим инженером отдела благоустройства Первомайского района. Затем занимал руководящую должность в районном управлении ЖКХ, а до нового назначения на протяжении пяти лет работал первым заместителем главы администрации Кировского района.

В Ростове построят новый район рядом с Кумженской рощей. Группа «Эталон» начала подготавливать инвестиционный проект по строительству микрорайона «Кумжаград» на 120 тыс. человек в Железнодорожном районе. Начало реализации проекта намечено на следующий год, ввод первых очередей — в 2026–2027 годах. Общая площадь планируемой застройки — более 2,4 млн кв. м.

Голландской компании отказано во взыскании задолженности с кубанского застройщика. Арбитражный суд Краснодарского края отказал голландской компании CerthonProjects в выдаче исполнительно листа на взыскание задолженности с краснодарского застройщика «Гешефт». В 2017 году «Гешефт» приобрел в Нидерландах партию оборудования и остался должен поставщику около 1 млн евро. В марте текущего года третейский суд при ТПП РФ постановил взыскать задолженность, однако против этого возразила Генпрокуратура. Суд признал, что взыскание противоречит публичному порядку РФ с учетом законодательства об отношениях с контрагентами из недружественных стран.

Фото: vk.com

Фото: vk.com

В Ростове начали выдавать карты гражданина Молдовы в РФ. В региональном Культурно-образовательном центре Молдовы началась выдача карт гражданина Молдовы в РФ, которые помогают адаптироваться к условиям проживания в другой стране. Проект включает в себя доступ к мероприятиям Культурно-образовательного центра Молдовы в России и бесплатные юридические консультации.

Экс-глава Ленинского района Ростова отправится воевать. Бывший глава администрации Ленинского района Ростова Константин Тихонов, осужденный за превышение полномочий и хищение имущества, отправится в зону боевых действий. Соответствующее ходатайство удовлетворил Ростовский областной суд. Ранее Тихонов был приговорен к пяти годам колонии общего режима за превышение полномочий и мошенничество.

Константин Тихонов

Константин Тихонов

Фото: rostov-gorod.ru

Константин Тихонов

Фото: rostov-gorod.ru

Правоохранители провели обыск в кабинете начальника Управления МВД Таганрога. В служебном кабинете начальника Управления МВД приморского города Владимира Грекова проведен обыск в рамках расследования уголовного дела начальника ГИБДД ОМВД России по Аксайскому району Сергея Селиванова. В августе Селиванов был арестован по обвинению в систематическом получении взяток от своих подчинённых и денег от владельца штрафстоянки, куда по его указаниям доставлялись автомобили нарушителей правил дорожного движения.

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