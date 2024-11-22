Переходный период

Бывший губернатор Ростовской области Василий Голубев назначен сенатором в Совет Федерации. Соответствующее решение приняли депутаты законодательного собрания региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ Фото: Василий Дерюгин, Коммерсантъ

Василий Голубев 4 ноября сообщил, что покидает пост губернатора «в связи с переходом на другую работу». Через неделю, 12 ноября, он получил вакантный мандат депутата заксобрания Ростовской области, от которого отказался старейший депутат заксобрания Николай Беляев.

Место сенатора от Ростовской области в Совете Федерации стало вакантно 20 ноября — тогда Ирина Рукавишникова, представлявшая в верхней палате российского парламента донское заксобрание, заявила, что досрочно покидает пост также «в связи с переходом на другую работу».

Кандидатуру экс-губернатора на освободившееся место выдвинуло региональное отделение партии «Единая Россия». Это решение было согласовано с центральным руководством партии. Другие партийные фракции своих кандидатов законодательному собранию Ростовской области не предлагали.

За кандидатуру господина Голубева проголосовали 47 депутатов при двух против.

Василий Голубев приступит к выполнению обязанностей сенатора с 23 ноября текущего года.

Во время подхода к прессе по итогам голосования председатель заксобрания Александр Ищенко на вопрос о трудоустройстве Ирины Рукавшниковой ответил, что она «останется во власти». «Надеюсь, наше сотрудничество с ней на федеральном уровне уже в новом качестве будет продолжено»,— сказал он, не уточнив, на какое именно место работы переходит госпожа Рукавишникова.

Кристина Федичкина