Назначен новый директор департамента ЖКХ и энергетики Ростова

Директором департамента ЖКХ и энергетики донской столицы назначен Ашот Мноян. Соответствующее распоряжение подписал глава администрации города Алексей Логвиненко. Господин Мноян приступил к выполнению своих новых обязанностей сегодня, 18 ноября.

Ашот Мноян родился в 1984 году в Ростове. В 2006 году он окончил Ростовский государственный строительный университет (с 2016 года – структурное подразделение ДГТУ). Трудовую деятельность начал в том же году, став ведущим инженером отдела благоустройства Первомайского района. Затем занимал руководящую должность в районном управлении ЖКХ, а до нового назначения на протяжении пяти лет работал первым заместителем главы администрации Кировского района.

Ранее пост директора ЖКХ и энергетики Ростова занимал Станислав Марченко. 11 ноября стало известно о его назначении на должность замглавы администрации донской столицы по жилищно-коммунальному хозяйству.