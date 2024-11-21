Володин поручил Яровой проанализировать региональные практики в сфере миграции

Председатель Госдумы Вячеслав Володин поручил главе комитета по вопросам миграционной политике Ирине Яровой проанализировать региональные практики в этой сфере. По его словам, там могут быть «подходы, которые завтра будут использовать другие регионы».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Володин и Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Вячеслав Володин и Ирина Яровая

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

«Мы изучим эти вопросы, и затем уже у губернаторов будет возможность опираться на лучшие практики, решать эти задачи совместно с федеральным центром»,— приводит слова Вячеслава Володина пресс-служба Госдумы. Спикер палаты добавил, что 43 региона используют свои возможности в части выдачи патентов и других решений, которые относятся к компетенции субъекта федерации.

Ирина Яровая сказала, что «именно мы были инициаторами и установили в законодательстве требования к регионам», которые наделяют их обязанностями по установлению количества и качества привлекаемых мигрантов. При этом, по ее словам, региональные власти зачастую не используют это полномочие.

18 ноября комитет Госдумы по контролю и депутат Ирина Яровая обратились к главе правительства Михаилу Мишустину с просьбой установить миграционные параметры. В документе говорится о необходимости выработать единые критерии к регулированию трудовой миграции, установить параметры количества и качества привлекаемых иностранных работников, а также их обоснования с учетом потребности рынка труда.

В 2022 году власти Калужской области ввели запрет на работу мигрантов в такси, автобусах и маршрутках. В 2023 году аналогичные ограничения ввели в Челябинской и Магаданской областях. В 2024 году региональные власти начали ограничивать работу иностранцев и в других сферах. В Севастополе им запретили работать в здравоохранении, образовании, ЖКХ и еще в нескольких десятках сфер. В следующем году ограничения также вступят в силу в Подмосковье и Красноярском крае.

Подробнее о миграционных параметрах — в материале «Ъ» «Вопросы языкосдания».