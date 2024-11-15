В Чувашии выявлены нарушения в поставках продуктов после заболевания в школе

Россельхознадзор провел проверку поставок продукции для школы №4 в Новочебоксарске, где произошло массовое заболевание учащихся. В ходе анализа выявлены нарушения в документации и сроках годности продуктов, поставленных для образовательного учреждения. Об этом сообщает пресс-служба главы Чувашии.

По информации ведомства, с 31 октября по 15 ноября в школу №4 г. Новочебоксарска было поставлено более 752 кг мясной, 189 кг молочной, 64 кг рыбной продукции, а также 360 штук яиц от производителей из различных регионов России и Республики Беларусь. Проверка, инициированная после случаев массового отравления, показала, что некоторые поставщики указывали сроки выработки и годности продукции в интервале дат, а не конкретными датами.

В частности, такие нарушения выявлены у юридических лиц ООО «Трейд-экспресс» (г. Чебоксары), ООО «Торговый Дом «ВКТ» и ООО «Свит Лайф Фудсервис» (обе из Нижегородской области).

Россельхознадзор намерен принять меры в отношении нарушителей в соответствии с действующим законодательством.

Вечером 14 ноября в медицинские учреждения Чувашии обратились 19 учеников школы и 1 учитель, с жалобами на плохое самочувствие. По результатам санитарно-эпидемиологического расследования установлено, что причиной заболевания стал норовирус, предварительный диагноз — острый гастроэнтерит. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту нарушения санитарных правил, повлекшего массовое заболевание.

Анар Зейналов