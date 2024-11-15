В России регулярно занимаются спортом 70 млн человек, сообщали в АНО «Национальные приоритеты». За 2023 год их количество увеличилось на 4 млн, а к 2030 году правительство поставило цель увеличить показатель до 105 млн. Рост внимания к спорту сказывается и на сопутствующих бизнесах: так, вложения в открытие новых фитнес-клубов выросли в январе—июле на 70% год к году, а в 2023 году спортивные ритейлеры показали максимальный среди всех отраслей оборот на один магазин. О том, как частные инвесторы развивают проекты в спортивной сфере, «Ъ-Review» рассказал председатель совета директоров Desport и президент сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель совета директоров Desport и президент сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский

Фото: Фото из архива Pride Fitness Председатель совета директоров Desport и президент сети фитнес-клубов Pride Fitness Максим Каганский

Фото: Фото из архива Pride Fitness

— В марте 2024 года вы стали председателем совета директоров сети Desport, открывшейся на месте Decathlon. Какие изменения в ритейлере произошли за это время и какие у вас ожидания от развития сети?

— Важно сразу сказать, что Desport — это не наследие, которое нам досталось от зарубежных партнеров. Этот актив мы получили после сложных и тяжелых международных переговоров, в условиях давления внешних обстоятельств и тщательных проверок со стороны и российских, и зарубежных властей.

С момента проведения сделки до возобновления работы первых магазинов сети прошло всего два месяца, за которые нам пришлось перестроить практически все операционные процессы: закупку, логистику, сортировку, товарный ассортимент, ИТ-системы, которые были на иностранных ПО. Сдерживающих факторов для развития было достаточно.

Сегодня работают все 30 магазинов по стране, в них представлены товары по 60 видам спорта. Круглосуточно принимаются онлайн-заказы, идет активное развитие линейки товаров под собственными торговыми марками: DeWay, DeFit, DeWave, DeWheel и Derby. Более того, мы также достраиваем магазины, которые не успел завершить французский ритейлер: например, в 2025 году планируется открытие гипермаркета в Химках.

В ближайших задачах — по возможности перевести на российские производства изготовление целого ряда позиций спортивных товаров и одежды.

— Учитывая, что вы развиваете и собственную сеть фитнес-клубов, можно ли назвать спортивное направление приоритетным для вас с точки зрения инвестирования?

— Как глава инвестиционной компании, я диверсифицированно подхожу к приобретению активов, рассматривая разные отрасли с перспективы их доходности. Например, строительная сфера пятый год находится в стрессе, но при этом именно она обеспечивает 8,6% внутреннего валового продукта. Ни одна другая отрасль так не подтягивает смежные сегменты рынка — производство и поставки строительных материалов, геодезию, инженерные и проектировочные работы. В результате именно стройка формирует занятость более 11% населения.

Однако я точно не готов заходить в проекты с длинными сроками окупаемости, например в агрокомплекс, где вложения в один технопарк будут возвращаться не менее десяти лет.

В то же время есть отрасли, представляющие коммерческий интерес для инвестора, а есть сферы личного предпочтения, развитие которых можно назвать в том числе социальной ответственностью бизнеса.

Таким для меня является создание и поддержание спортивной инфраструктуры в стране. Под инфраструктурой я подразумеваю полновесную спортивную среду — от спортивных объектов социального открытого типа до специализированных залов, тренировочных баз, сообществ спортсменов-профессионалов, семейных фитнес-клубов с игровыми студиями и спортивными залами для детей.

— Оборот индустрии фитнеса, по прогнозам аналитиков, может вырасти в 2024 году на 18%, до 200 млрд руб. В то же время есть сложности с закупкой зарубежного оборудования, удорожанием себестоимости новых проектов, нехваткой персонала. На вас сказываются эти проблемы?

— Вышеперечисленные факторы не являются проблемой для нашей сети фитнес-клубов, как и для многих других. Бизнес-модель Pride Fitness позволяет не зависеть от волатильности рынка недвижимости, поскольку все помещения находятся в нашей собственности. Закупать зарубежное оборудование нам не нужно, все объекты уже полностью оснащены. А с командой мне повезло, и у нас практически не бывает долгих вакантных позиций. Чтобы избежать текучки кадров, мы также стараемся постоянно развивать персонал, создали школу наставничества, разработали методологию мотивации сотрудников, компенсируем обучение. Безусловно, каждый сотрудник может заниматься спортом в залах сети.

Но что действительно вызывает шок у участников индустрии — это текущая ключевая ставка, под которую приходится адаптировать планы по модернизации спортзалов или масштабированию сети. Самый удобный способ финансирования бизнеса — кредит — становится дорогой привилегией. Проекты, которые требуют вложений, будут пока замораживаться, поскольку инвесторов отпугивает перспектива работы в условиях высокой долговой нагрузки и высокого соотношения доходов и затрат.

Однако мы намерены продолжать открывать новые клубы, потому что вопреки многим частным инвесторам я уверен, что вложения в развитие дадут куда большую отдачу, чем вклад в банке.

— Какие источники финансирования вы рассматриваете в условиях недоступности кредитования? И какой объем вложений в развитие Pride Fitness запланирован в ближайшие один-два года?

— Предприниматели, которые прошли не через один кризис, уже хорошо усвоили, что в принципе рассчитывать нужно только на себя. Учитывая, что каждый проект холдинга уже вышел на самоокупаемость, а ранее вложенные инвестиции принесли прибыль, нам удалось сформировать резервные фонды, которые и станут источником финансирования новых проектов.

— Рассматриваете ли развитие сети фитнес-клубов в регионах?

— Конечно, мы обсуждаем такой сценарий, потому что видим запрос на новые проекты от жителей регионов. В 2024 году мы уже сделали стратегический шаг в этом направлении и объявили о старте франшизы одновременно с открытием нового клуба «Pride Fitness Ясный».

Программа франшизы предусматривает сотрудничество с партнерами из любого города страны. Ключевые требования — это наличие собственного или арендуемого помещения площадью от 1,5 тыс. до 4 тыс. кв. м в зависимости от выбранного формата клуба: с бассейном или без. При этом мы рассчитываем привлечь партнеров с учетом окупаемости стартовых вложений от трех с половиной до пяти лет — это быстрее, чем при открытии собственного клуба с нуля.

— Какие драйверы роста индустрии фитнес-услуг можно выделить? Как меняются потребительские привычки в сегменте?

— Один из ключевых трендов — в зал теперь приходят семьями. Фитнес-клуб с бассейном стал, по сути, самостоятельным видом отдыха и восстановления. Чтобы привлечь посетителей на целый день, продумываются релакс- и спа-зоны с саунами и хаммамом, фитнес-кафе, детские пространства с игровыми и учебными классами.

Мы проводим большую работу, чтобы занятия спортом стали повседневной частью жизни человека. При этом, продумывая инклюзивность пространства, мы делаем клубы доступными и для людей с разными физическими возможностями и состоянием здоровья.

— Вы также развиваете международную лигу профессионального бокса Hardcore Boxing и юниорскую лигу смешанных единоборств Pride JFC. Каких инвестиций требуют эти лиги и прибыльные ли это направления? Как развивается сегмент единоборств с точки зрения зрительского интереса?

— 2024-й во многом стал определяющим годом для профессиональных единоборств: появились новые имена, которые привлекли и новых болельщиков в этот вид спорта.

За счет совместной работы спортсменов, тренеров и промоушена удается популяризировать этот спорт и повышать зрелищность соревнований. А привлечению молодых спортсменов и зрителей способствует наша юниорская лига смешанных единоборств Pride JFC.

Мы видим, что интерес к смешанным единоборствам растет и в регионах, там создаются новые центры по подготовке, которые позволяют спортсменам наконец выйти из стихийных подвалов в специализированные комфортабельные тренировочные помещения. Также организуются учебные классы для тренеров, разрабатываются новые методики обучения спортсменов.

В целом единоборства очень молодой спорт, он находится еще на этапе набора массовой стабильности, а потому культура и стандарты в нем пока в процессе становления.

Интервью взяла Анна Волкова