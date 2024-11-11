В Москве заочно арестовали судью МУС, выдавшего ордер на арест Шойгу

Басманный суд Москвы заочно арестовал судью Международного уголовного суда (МУС) в Гааге Хайкеля Бен Махфуда. В июне он вместе с двумя другими судьями МУС выдал ордеры на арест экс-министра обороны, секретаря Совбеза России Сергея Шойгу и начальника Генштаба Валерия Герасимова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: сайт Международного уголовного суда Фото: сайт Международного уголовного суда

Пресс-служба Басманного суда сообщила «РИА Новости», что Хайкеля Бен Махфуда заочно отправили под стражу по ч. 2 ст. 301 УК РФ (заведомо незаконное заключение под стражу или содержание под стражей). Мера пресечения избрана с момента его возможного задержания в России. Пресс-служба уточнила, что ранее господин Махфуд был объявлен в международный розыск.

В марте 2023 года СКР возбудил уголовные дела в отношении судей МУС Серхио Херардо Угальде Годинеса, Томоко Аканэ и Розарио Сальваторе Айталы, а также прокурора Карима Ахмада Хана за привлечение заведомо невиновного к ответственности (ч. 2 ст. 299 УК РФ). В начале того же года они выдали ордеры на арест президента Владимира Путина и омбудсмена по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. 8 ноября 2023 года МВД России объявило Серхио Херардо Угальде Годинеса в международный розыск.

Юрист из Туниса Хайкель Бен Махфуд стал судьей МУС в марте текущего года. В июне господин Махфуд, а также судьи Розарио Сальваторе Айтала и Серхио Херардо Угальде Годинес выдали ордеры на арест Сергея Шойгу и Валерия Герасимова по подозрению в причастности к ракетным ударам по энергообъектам Украины. Россия не является членом МУС и не признает его юрисдикцию.

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