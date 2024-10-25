Полпред Артем Жога прилетел в Югру с рабочим визитом

Полномочный представитель президента в Уральском Федеральном округе (УрФО) Артем Жога прибыл в Ханты-Мансийский автономный округ (ХМАО-Югра), сообщили в уральском полпредстве. В аэропорту его встретил губернатор региона Руслан Кухарук.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руслан Кухарук и Артем Жога

Фото: полпредство УрФО Руслан Кухарук и Артем Жога

Фото: полпредство УрФО

«Покажем мощности крупнейших нефтегазовых предприятий страны, а также представим работу региональных механизмов поддержки участников специальной военной операции и членов их семей»,— написал в своем telegram-канале губернатор.

В прошлую пятницу господин Жога прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область, где посетил Тюменское президентское кадетское училище, побывал на предприятии «Запсибнефтехим» в Тобольске и обсудил с губернатором региона Александром Моором поддержку участников специальной военной операции (СВО).

Подробнее о первых поездках нового полпреда по Уралу и его взаимоотношениях с региональными властями — в материале «Артем Жога ушел в оборонку»

Ирина Пичурина