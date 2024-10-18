Полпред Уральского федерального округа (УрФО) Артем Жога прибыл с рабочим визитом в Тюменскую область, сообщили в полпредстве. Он планирует встретиться с общественниками и познакомиться с ключевыми объектами региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Первой точкой визита полпреда стало Тюменское президентское кадетское училище, где учатся 710 воспитанников из разных регионов России. Экскурсию по территории Артему Жоге проводят кадеты, курсанты также подготовили выставку своих работ и небольшой концерт к его приезду.

Ранее Артем Жога посетил оборонные предприятия Екатеринбурга. Он осмотрел две площадки концерна «Алмаз-Антей» — ОКБ «Новатор» и Машиностроительный завод имени Калинина (МЗиК), в том числе цех по выпуску гражданской продукции.

Подробнее о первых поездках нового полпреда по Уралу и его взаимоотношениях с региональными властями — в материале «Артем Жога ушел в оборонку»

Ирина Пичурина