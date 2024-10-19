Полпред президента Артем Жога посетил «Запсибнефтехим» в Тобольске

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога и губернатор Тюменской области Александр Моор посетили «ЗапСибНефтехим»(входит в группу «СИБУР»). Об этом сообщили в полпредстве.

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Во время посещения «Запсибнефтехима» Артем Жога и Александр Моор обсудили проекты по достижению технологического суверенитета и импортозамещения. В их числе - проект «ДГП-2», который является одной из самых больших единичных мощностей по производству полипропилена в мире (570 тыс. тонн в год). Сейчас на площадке приступили к монтажу основного крупногабаритного оборудования. Ожидается, что после запуска проекта в 2027 году объем выпуска полипропилена на «ЗапСибНефтехиме» увеличится на 36% - до 1,6 млн. тонн в год.

Артем Жога осмотрел не только действующие, но и перспективные объекты. Так, он побывал в Центре пилотирования технологий получения базовых полимеров, открытие которого позволит СИБУРу сократить срок вывода новых продуктов на рынок до 10 раз. Запуск центра планируется в 2025 году.

Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что господин Жога совершил визит на оборонные предприятия Екатеринбурга.

Анастасия Таначева