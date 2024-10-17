Артем Жога ушел в оборонку

Бывший спикер парламента Донецкой народной республики (ДНР) Артем Жога провел две недели в должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО). За это время он успел посетить три из шести регионов, входящих в УрФО, где осмотрел работу оборонных предприятий. Источники «Ъ-Урал» отмечают, что господин Жога выстроил «благожелательные отношения» с региональными властями. По мнению эксперта, он усваивает специфику субъектов УрФО для выстраивания соответствующего стиля поведения и руководства.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артем Жога осваивается в должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Артем Жога осваивается в должности полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Президент Владимир Путин назначил председателя Народного совета ДНР Артема Жогу своим представителем в УрФО 2 октября. Экс-спикер отметил, что его приоритетными задачами на новом месте работы станут знакомство с сотрудниками аппарата полпредства и управленческими командами регионов округа.

За две недели работы полпред успел посетить Свердловскую, Челябинскую и Курганскую области, в каждой из которых встретился с губернаторами и посетил оборонные предприятия.

В частности, господин Жога осмотрел работу Челябинского тракторного завода («ЧТЗ-Уралтрак»), Уралвагонзавода (УВЗ) в Нижнем Тагиле и Курганмашзавода.

По данным «Ъ-Урал», следующим регионом, который посетит Артем Жога, станет Тюменская область. Поездки по северным территориям УрФО еще не утверждены. «С Югрой он уже знаком, он был на многих объектах и хорошо представляет ХМАО, как выглядит регион, а на Ямале он никогда не был»,— пояснил источник «Ъ-Урал», знакомый с ситуацией.

Уральский федеральный округ включает в себя шесть субъектов: Свердловскую, Тюменскую, Челябинскую, Курганскую области, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа. Общая площадь субъектов составляет 1818,49 тыс. кв. км (10,62% площади РФ). По данным сайта полпредства, на начало 2024 года в регионах УрФО проживали 12,2 млн человек.

Собеседник «Ъ-Урал» отметил, что господин Жога «сталкивается с трудностями» на посту полпреда, однако работает «с утра и до позднего вечера, чтобы успеть сделать максимальное количество дел». По его словам, новый полпред продолжает проекты своего предшественника Владимира Якушева, который возглавил Генсовет «Единой России».

«Жилье, обманутые дольщики, трофейная выставка — он продолжает их контролировать, преемственность сохранена»,— пояснил источник. Помимо этого господину Жоге «поступает гигантское количество обращений от жителей».

Собеседник заверил, что господин Жога активно взаимодействует с аппаратом полпредства и отставок «пока не планируется», однако анонсировал кадровые изменения. «Заместителем начальника отдела координационной деятельности регионов УрФО АНО "Диалог" будет назначена Александра Антонова»,— пояснил он. Ранее информагентство Ura.ru сообщало, что с Артемом Жогой будут работать его помощники Жанна Рябуха и Александр Костин.

Источник «Ъ-Урал», знакомый с ситуацией в полпредстве, отмечает, что Артем Жога старается выстроить «благожелательные отношения» со всеми главами субъектов.

«Он очень хорошо понимает, что он человек тут новый, поэтому не стал заходить с конфликта»,— пояснил он.

В частности, он заверил, что Артем Жога не намерен вмешиваться в деятельность Ельцин-центра, хотя вошел в состав его попечительского совета, сменив Владимира Якушева. «Полпред занят текущей работой и вхождением в дела, ему не до Ельцин-центра»,— подчеркнул он.

Собеседник «Ъ-Урал» в правительстве Свердловской области рассказал, что власти региона выстроили диалог с полпредом в направлении «оборонного комплекса». «Впечатление самое благоприятное. Отмечается его деловой, активный стиль работы»,— добавил он. Другой собеседник добавил, что спустя две недели работы господина Жоги «негативные ожидания развеиваются».

«Человек новый, из зоны специальной военной операции (СВО), ожидали жестких и прямых решений, но он достаточно дипломатичен, деликатен, соответствует позитивному образу полпреда»,— пояснил он.

Опрошенные «Ъ-Урал» представители партий не планируют вступать в коммуникацию с Артемом Жогой в ближайшее время. Руководитель исполкома свердловского отделения «Единой России» Дмитрий Жуков не стал комментировать вопрос о взаимодействии партии с полпредом. Источник «Ъ-Урал» отметил, что с господином Жогой не обсуждались партийные вопросы. «Перед нами пока стоят другие задачи»,— добавил собеседник.

Председатель совета реготделения «Справедливой России — Патриоты — За правду» Андрей Кузнецов отметил, что в партии «есть понимание, что новому полпреду нужно время для знакомства с регионом». «Личной встречи пока не было. Но наши предложения о готовности взаимодействия полпреду уже направлены. Мы готовы помогать в решении всех задач, поставленных президентом»,— подчеркнул он. Схожей позиции придерживается руководитель реготделения «Новых людей» Рант Агаджанян:

«Пока человек решает важные вопросы и проходит адаптацию в новой должности, планировать встречи не нужно. Всему свое время, впереди батьки скакать не нужно».

Новый полпред пытается усвоить специфику регионов УрФО для выстраивания соответствующего стиля поведения и руководства, считает руководитель экспертного клуба Свердловской области Анатолий Гагарин. «Артем Жога настроен на контакт, готов выслушивать советы и предложения, самый открытый полпред, это видно по эмоциональному стилю комментариев в его Telegram-канале, который он лично ведет»,— пояснил он. Эксперт добавил, что господин Жога настроен на «стратегический характер работы». «Для Урала такой стиль приемлемый»,— заключил он.

Василий Алексеев