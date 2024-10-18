Губернатор Моор и полпред в УрФО Жога провели встречу в Тюмени

Губернатор Тюменской области Александр Моор и полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога провели встречу в Тюмени. В том числе они обсудили поддержку участников специальной военной операции (СВО), сообщил в своем telegram-канале губернатор.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«На покупку необходимой амуниции и оборудования для наших воинских подразделений мы уже направили свыше миллиарда рублей. В Тюменской области действуют 37 мер социальной поддержки ветеранов СВО и их родных»,— рассказал господин Моор.

Он добавил, что население области с 2006 года «неуклонно увеличивается». «Сейчас нас уже 1 млн 615 тыс. человек»,— отметил губернатор.

Артем Жога подчеркнул, что нужно продолжать работу над задачами, «которые стоят перед страной в связи с проведением СВО», и «достижением национальных целей, которые определил президент».

Напомним, ранее полпред посетил Тюменское президентское кадетское училище, где учатся 710 человек. Кадеты провели ему экскурсию, подготовили выставку своих работ и концерт.

Подробнее о первых поездках нового полпреда по Уралу и его взаимоотношениях с региональными властями — в материале «Ъ-Урал» «Артем Жога ушел в оборонку»

Виталий Красиков