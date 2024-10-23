Зеленский допустил взаимный отказ от ударов по энергообъектам

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что взаимный отказ с Россией от ударов по энергетической инфраструктуре может поспособствовать деэскалации. По его словам, достижение результатов по темам энергетики и свободы судоходства стало бы «сигналом, что Россия, возможно, готова закончить войну».

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Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ Владимир Зеленский

Фото: Алекс Сочацки, Коммерсантъ

«Мы не атакуем их энергоинфраструктуру, они не атакуют нашу. Может ли это привести к завершению горячей фазы войны? Думаю, да»,— сказал господин Зеленский в интервью Financial Times.

Президент Украины отрицает какие-либо переговоры с Западом о вступлении в НАТО в обмен на территориальные уступки. «Видимо, некоторые партнеры могут об этом думать. Но они доводят это не лично до меня, а скорее через СМИ»,— сказал господин Зеленский.

Секретарь Совбеза России Сергей Шойгу в сентябре рассказывал, что Украина через Турцию предложила РФ отказаться от ударов по объектам энергетики, атомной энергетики и по торговому гражданскому флоту в Черном море. По словам господина Шойгу, Владимир Путин принял это предложение, однако Киев сам позднее отказался от своей инициативы. Газета The Washington Post в середине августа утверждала, что российская сторона отложила переговоры в Катаре по этому вопросу после атаки ВСУ на Курскую область. МИД России в ответ на статью заявлял, что «срывать было нечего». В Кремле говорили, что тема с Украиной «изрядно потеряла актуальность» после нападения на Курскую область.

О реакции Запада на предложения Владимира Зеленского — в материале «Ъ» «Отложили до выборов».