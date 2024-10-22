Оппозиция Молдавии намерена оспорить итоги референдума о евроинтеграции

Лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илон Шор заявил о намерении юридически оспаривать итоги референдума о вступлении Молдавии в Евросоюз и президентских выборов. Он также допустил, что в знак несогласия с результатами голосования оппозиция выйдет на митинг.

«Мы обязаны бороться, и мы обязаны победить. Инструменты? Я думаю, что мы вынуждены будем выходить на улицу и отстаивать свои результаты»,— рассказал господин Шор в эфире телеканала «Соловьев Live» (цитата по ТАСС). Он отметил, что ситуация в стране будет зависеть от итогов второго тура президентских выборов, который состоится 3 ноября.

Референдум о евроинтеграции прошел в Молдавии одновременно с президентскими выборами 20 октября. За вступление Молдавии в Евросоюз проголосовали 50,46% респондентов. Переизбрание действующего президента страны Майи Санду поддержали 42,31% голосовавших. Во второй раунд также вышел бывший генпрокурор Александр Стояногло, который набрал 26,07% голосов.

Майя Санду после окончания голосования заявила, что в Молдавии действовали «преступные группировки, работающие с иностранными силами», намеревавшиеся повлиять на выборы. Официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано обвинил Россию во вмешательстве в голосование в Молдавии. Полиция страны сообщала о 140 инцидентах, связанных с организацией голосования.

Подробнее о прошедших выборах — в материале «Ъ» «Молдавская европейская дезинтеграция».