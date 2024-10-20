Саммит под «ковром»

Сегодня утром международный аэропорт имени Габдуллы Тукая в Казани временно закрыли на прием и вылет авиарейсов. В воздушной гавани ввели план «Ковер». Всего за несколько часов до закрытия аэропорта в Казань прилетел президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. Эксперты полагают, что Минобороны России обеспечит безопасность участников саммита.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Международный аэропорт "Казань" имен Габдуллы Тукая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Международный аэропорт "Казань" имен Габдуллы Тукая

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

20 октября в 9:00 представитель Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале сообщил, что международный аэропорт Казани временно закрыли. Причина — необходимость обеспечения полетов гражданских судов. В сообщении не называлось время закрытия аэропорта. По данным онлайн-табло, авиарейс RT 710 из Самары должен был приземлиться в Казани в 6:10. Самолет задержали, и он прилетел в столицу Татарстана только в 11:14. Примерно с 6:10 началась задержка авиарейсов. Во время действия ограничений пять самолетов, которые направлялись в Казань, перенаправили на запасные аэродромы в Самару, Ульяновск и Чебоксары.

По сообщению Telegram-канале Baza, опубликованному в 8:47, в аэропорту столицы Татарстана ввели план «Ковер». Его объявляют в случаях незаконного пересечения воздушной границы России, при появлении неопознанных летательных объектов и других материальных объектов, а также при применении оружия и боевой техники ВС России. Все гражданские самолеты в соответствующем районе должны немедленно совершить посадку или выйти из района. В последний раз план «Ковер» в казанском аэропорту вводили 12 октября. В тот день воздушная гавань не работала с 8:40 до 10:00.

20 октября в 9:30 ограничения на работу казанского аэропорта сняли.

«Экипажи ВС, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — говорится в сообщении представителя Росавиации Артема Кореняко.

По информации онлайн-табло, в аэропорту столицы Татарстана задержали 14 авиарейсов на вылет и 14 рейсов на прилет. Среди самолетов, отправлявшихся из Казани, задержали рейсы в Москву, Санкт-Петербург, Сочи, Хургаду (Египет), Тбилиси (Грузия), Стамбул (Турция). На прилет в Казань задержали самолеты из Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Бишкека, Новосибирска, Худжанда (Таджикистан). Вылет некоторых самолетов после 6:45 перенесли на 3-4 часа позже запланированного. Рейсы, назначенные на время после 12:00 в среднем задержали от 30 минут до 1 часа.

В Министерстве обороны России сообщили, что в ночь на 20 октября дежурными средствами противовоздушной обороны перехвачено и уничтожено 110 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). 43 беспилотника ликвидировали над территорией Курской области, 27 — над Липецкой областью, 18 — над Орловской областью, 8 — над Нижегородской областью, 7 — над Белгородской областью, 6 — над Брянской областью, и один — над территорией Московской области. В Telegram-канале губернатора Нижегородской области Глеба Никитина рассказали, что атаку беспилотников отразили на территории промышленной зоны в Дзержинске. По предварительной информации, 4 сотрудника пожарной части, расположенной на территории промпредприятия, получили легкие осколочные ранения. Пострадавшим оказали медицинскую помощь и отпустили домой. На месте падения обломков работают оперативные службы.

Ночью прямым рейсом Белград — Казань прибыл президент Республики Сербской (Босния и Герцеговина) Милорад Додик. По информации онлайн-табло, самолет приземлился в 01:28. С Милорадом Додиком в Доме Правительства Татарстана встретился раис республики Рустам Минниханов. Накануне рейсом из Шанхая в Казань в 16:36 прибыла президент Нового банка развития Дилма Роуссефф для участия в мероприятиях саммита БРИКС.

В пресс-службе раиса Татарстана сообщили, что временное закрытие аэропорта не повлияло на прибытие иностранных делегаций на саммит БРИКС в Казани.

«Все прибывают штатно», — говорится в сообщении пресс-службы.

Генерал-майор ФСБ в отставке Александр Михайлов сообщил, что сейчас принимаются все меры для обеспечения безопасности гостей международного мероприятия.

«Все будет ориентироваться на оперативную обстановку. Если она будет благоприятной, то вопросов не будет. Если обстановка будет неблагоприятной, то все равно будут искать варианты для того, чтобы делегации прибыли», — рассказал генерал-майор ФСБ в отставке.

Вопрос безопасности будет решать Минобороны исходя из имеющихся средств, отметил эксперт.

Вчера пресс-служба казанского аэропорта сообщила, что в дни саммита БРИКС с 19 по 24 октября будут усилены меры безопасности по досмотру автотранспорта, поэтому пассажирам авиарейсов рекомендуют выделять дополнительное время в пути. Также в аэропорту до 26 октября по техническим причинам не работает зал повышенной комфортности терминала 2 для обслуживания клиентов.

Диана Соловьёва