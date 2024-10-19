В аэропорту Казани призвали приезжать заранее из-за усиленных мер безопасности

Пассажирам, направляющимся в международный аэропорт «Казань» на автомобиле, рекомендуется планировать дополнительное время в пути из-за усиленных мер безопасности при досмотре транспортных средств, сообщает пресс-служба аэропорта.

В связи с повышенными требованиями безопасности на подъезде к аэропорту могут возникать задержки. В пресс-службе напоминают, что до аэропорта также можно добраться на электропоезде, который курсирует от железнодорожного вокзала Казани и доставляет пассажиров всего за 30 минут.

Анар Зейналов