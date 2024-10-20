В Казань приехала президент Нового банка развития для участия в саммите БРИКС

Вчера в Казань прибыла президент Нового банка развития (НБР) Дилма Руссефф. Она примет участие в саммите БРИКС 22-24 октября. Об этом сообщили в пресс-службе раиса Татарстана.

Премьер-министр республики Алексей Песошин встретил Дилму Руссефф в международном аэропорту Казани.

В сентябре стало известно, что президент НБР будет участвовать в казанском саммите БРИКС.

Банк учредили страны международного объединения. НБР финансирует инфраструктурные проекты и проекты устойчивого развития в государствах БРИКС и развивающихся странах.

Диана Соловьёва