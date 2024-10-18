Прокатная десятка

Кинокритик Андрей Плахов: «Дело не только в том, хотя и это важно, что картина "приведена в соответствие с законодательством РФ". Выпускается она в двух версиях — дублированной и субтитрированной, в обеих отсутствует русский мат: он, бедный, или заменен эвфемизмами, или запикан. Это, конечно, процентов на восемьдесят снижает степень прикольности данного зрелища в глазах русскоязычных зрителей. Хотя все равно в нем остается много секса, рэпа, юмора, кутежей в Лас-Вегасе и не до конца убранных из кадра наркотиков, так что скучать не придется. И все равно — это не то кино, что показали и наградили в Канне. Причем не только из-за купюр.

Не надо понимать это заявление буквально. Фильм в своей основе, конечно, тот же самый, но он настолько по-разному воспринимается, как будто речь действительно идет о совсем непохожих кинолентах. Особенно режут глаз "ножницы" восприятия "Аноры" россиянами и американцами (и примкнувшей к последним западной аудиторией)».

Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Природа дна».