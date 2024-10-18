Прокатная десятка
Что посмотреть в кино на выходных 19–20 октября
17 октября в прокат вышел ряд фильмов, среди которых триумфатор Каннского кинофестиваля «Анора» Шона Бейкера и итальянская комедия «Аэрофобы» Маргериты Буй. Что посмотреть в кино на выходных — в материале «Ъ».
Анора
- Режиссер: Шон Бэйкер
- В ролях: Майки Мэдисон, Марк Эйдельштейн, Юра Борисов, Карен Карагулян, Ваче Товмасян, Алексей Серебряков
- Жанр: мелодрама, комедия / США / 139 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Андрей Плахов: «Дело не только в том, хотя и это важно, что картина "приведена в соответствие с законодательством РФ". Выпускается она в двух версиях — дублированной и субтитрированной, в обеих отсутствует русский мат: он, бедный, или заменен эвфемизмами, или запикан. Это, конечно, процентов на восемьдесят снижает степень прикольности данного зрелища в глазах русскоязычных зрителей. Хотя все равно в нем остается много секса, рэпа, юмора, кутежей в Лас-Вегасе и не до конца убранных из кадра наркотиков, так что скучать не придется. И все равно — это не то кино, что показали и наградили в Канне. Причем не только из-за купюр.
Не надо понимать это заявление буквально. Фильм в своей основе, конечно, тот же самый, но он настолько по-разному воспринимается, как будто речь действительно идет о совсем непохожих кинолентах. Особенно режут глаз "ножницы" восприятия "Аноры" россиянами и американцами (и примкнувшей к последним западной аудиторией)».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Природа дна».
Спи
- Режиссер: Ю Джэ Сон
- В ролях: Чон Ю Ми, Ли Сон Гюн, Ли Гён Джин, Ким Гук Хи, Ким Джун, Юн Гён Хо
- Жанр: драма, ужасы / Южная Корея / 94 мин.
- В прокате: с 17 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «"Спи" — дебют Ю Чжэ Сона, ученика Пон Чун Хо, получившего от мастера не только боевое крещение на съемках фильма "Окча" (Чжэ Сон был там помощником режиссера), но и слова похвалы: "Это самый оригинальный хоррор и умнейший дебют из всего, что я видел за последнее десятилетие". Можно не разделять степень восторга, но трудно отрицать, что кино и правда удалось».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «И в горе, и в хорроре».
Аэрофобы
- Режиссер: Маргерита Буй
- В ролях: Маргерита Буй, Элена София Риччи, Джулия Микелини, Маурицио Донадони, Пьетро Рагуза, Эрос Гальбиати
- Жанр: комедия / Италия / 100 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Все-таки странно, что итальянцы до сих пор снимают комедии. Им бы взять паузу, передохнуть после смерти великого жанра "комедии по-итальянски", не вымучивать коллизии и характеры сомнительной комической прелести. А там авось жанр, сочетавший сентиментально-циничный комизм, острую национальную самокритику и не менее острую социальность, и обрел бы второе дыхание. Но нет, снимают и снимают: ныне итальянская комедия — не жанр, а диагноз.
Рецепт прост. Все герои более или менее не в себе, буйно жестикулируют, скандалят и обвиняют друг друга в невменяемости. Этакий сумасшедший детский сад на выгуле, только вот детки больно великовозрастные».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Нелетный отряд».
Тайная любовь Казановы
- Режиссер: Михил ван Эрп
- В ролях: Дар Зузовски, Джона Хауэр-Кинг, Сэм Хэзелдайн, Рут Бекар, Джая Бермани Амараль, Мартен Хейманс
- Жанр: драма / Нидерланды, Бельгия, Италия / 108 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «События стартуют в Амстердаме в 1758 году, когда (если, конечно, верить создателям картины) мужчины из высшего общества щеголяли трехдневной щетиной, а пудреные парики носили, залихватски сдвинув со лба чуть ли не на затылок. Двоих таких щеголей мы встречаем в опере (какой же XVIII век без оперы), куда также, надев маску, а для верности еще и вуаль, приезжает знаменитая на весь Амстердам куртизанка Галатея (Дар Зузовски). Один из мужчин — ее давний клиент господин ван дер Камп (Мартен Хейманс), а другой — его приятель из Парижа, шевалье де Сенгальт (Джона Хауэр-Кинг, в прошлом году сыгравший принца в игровом ремейке диснеевской "Русалочки"). Он заводит с Галатеей галантную беседу, а та вдруг ударяется в воспоминания».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Флиртовальная маска».
Черный чай
- Режиссер: Абдеррахман Сиссако
- В ролях: Нина Мелу, Чан Хань, У Кэси, Майкл Чан, Хуан Вэй, Жаклин Чжу
- Жанр: драма / Франция, Люксембург, Тайвань, Мавритания / 110 мин.
- В прокате: с 17 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Вообще-то "черный чай" — это не название напитка. Китайская чайная традиция слишком богата, чтобы пользоваться такими вульгарно-европейскими определениями. "Черный чай" — прозвище, которым одарила Айю (Нина Мело), что родом из Кот-д’Ивуара, ее подруга и коллега по чайному магазину Вэй. Имя Вэй, что нам мельком сообщат, одновременно "излучина реки" или "узорчатое облако". Тоже вполне (бес)полезная информация, которая сюжет никак не обогащает. Игровое кино по большому счету снимается не для того, чтобы одарить подробностями чайных церемоний и китайской филологии, а для того, чтобы породить эмоции. А с этим у Сиссако явные проблемы».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Чай с тройным сахаром»
Свидание с монстром
- Режиссер: Анна Кендрик
- В ролях: Анна Кендрик, Дэниэл Дзоватто, Тони Хейл, Николетт Робинсон, Пит Холмс, Отем Бест
- Жанр: драма, детектив / США / 95 мин.
- В прокате: с 7 октября
Кинопрокатчик «Централ Партнершип»: «В поисках своей второй половинки Шерил Брэдшоу отправляется на популярное телешоу "Игра в свидание". Ее избранником становятся остроумный и харизматичный холостяк Родни Алькала. Но за его очаровательной внешностью скрывается смертельно опасный секрет: Родни — хладнокровный серийный убийца и психопат, готовый на все».
Сидони в Японии
- Режиссер: Элиз Жирар
- В ролях: Изабель Юппер, Цуёси Ихара, Аугуст Диль, Юко Хитоми, Аврора Катала, Юсукэ Китагути
- Жанр: драма / Франция, Германия, Швейцария, Япония / 95 мин.
- В прокате: с 10 октября
Кинокритик Юлия Шагельман: «В мае в российском прокате шел фильм южнокорейского режиссера Хон Сан Су "Нужды путешественника", где француженка Ирис в исполнении Изабель Юппер порхала по улочкам Сеула, пила рисовое вино макколи и учила корейцев французскому — но больше умению жить одним днем, не неся за собой груз прошлого. В "Сидони в Японии" героиня Юппер снова оказывается в Азии, но теперь уже сама учится отпускать и забывать».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Призрачность и доверие».
Час тишины
- Режиссер: Брэд Андерсон
- В ролях: Юэль Киннаман, Марк Стронг, Мекай Файфер, Майкл Эклунд, Сандра Мэй Фрэнк, Джонатан Кёнсген
- Жанр: триллер / Мальта, США / 92 мин.
- В прокате: с 10 октября
Кинокритик Михаил Трофименков: «Беда Фрэнка (Юэль Киннаман), детектива убойного отдела полиции Бостона, заключается не только и не столько в том, что он воображает себя, как язвит его напарник, "суперкопом" с «железными яйцами», не осложняющим себе жизнь такими мелочами, как ордера на арест заведомых уродов…
Беда его, очевидно, заключается в том, что он слишком быстро бегает,— за первые десять минут фильма его жизнь и карьера летят в тартарары. Едва он успевает совершить утреннюю пробежку, насладиться свежевыжатым соком и полюбоваться бостонскими видами с балкона своей квартиры на верхнем этаже, поболтать по телефону с дочуркой и дослать патрон в патронник, как пора ехать на задержание в городском порту. Этакое "бостонское чаепитие"».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Слухом кино не полнится».
Ужасающий-3
- Режиссер: Дэмиен Леоне
- В ролях: Лорен ЛаВера, Дэвид Ховард Торнтон, Антонелла Роуз, Эллиотт Фаллэм, Саманта Скаффиди, Маргарет Энн Флоренс
- Жанр: ужасы / США / 125 мин.
- В прокате: с 10 октября
Обзор «Ъ-Weekend»: «Вообще — и об этом, по-хорошему, стоило предупредить первым делом, третья серия похождений Арта является, вне всяких сомнений, самой кровавой, паталогическим и вполне физически невыносимой не только в рамках франшизы, но не исключено, что в истории жанра вообще. И уж точно ничего подобного невозможно было раньше увидеть на экране кинотеатра. Ни "Хостел", ни "Поворот не туда", ни "Пила", ни любой другой хит нового миллениума в "поджанре «гор»" и рядом не стояли с кровавой вакханалией, устроенной Леоне: даже члены съемочной группы признавались, что чувствовали себя на площадке не слишком комфортно и задумывались о гигиенических пакетах».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ-Weekend» «Ковровая резня».
Руки Вверх!
- Режиссер: Аскар Узабаев
- В ролях: Влад Прохоров, Илья Русь, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Артём Осипов, Федор Лавров
- Жанр: музыка, биография / Россия / 100 мин.
- В прокате: с 10 октября
Кинокритик Игорь Гаврилов: «События, описанные в фильме "Руки вверх!", по большей части подаются как воспоминания солиста и автора песен группы "Руки вверх" Сергея Жукова, оказавшегося в 2018 году на больничной койке: он готовился тогда к серьезной хирургической операции, которая грозила поставить под вопрос всю его дальнейшую карьеру…
Музыкант не стал отдавать такое дело в чужие руки и полностью проконтролировал весь процесс съемок самолично, а также снялся в роли Жукова-нынешнего. В этом смысле создатели фильма пошли даже дальше "Богемской рапсодии" и "Рокетмэна", на которые они, безусловно, ориентировались. Ни здравствующие музыканты Queen, ни Элтон Джон на экране не появлялись, хотя и продюсировали соответствующие байопики. А фильм "Руки вверх!" стал, фигурально выражаясь, частью корпорации, бренда, в который входят не только музыкальные проекты, но и сеть баров, и кондитерское производство, и другие бизнесы. Жена и деловой партнер Сергея Жукова Регина Бурд снялась в фильме в роли жены Сергея Жукова. В "детских" сценах из жизни музыканта снялся его сын Энджел. Как говорится, все в дом».
Подробнее о фильме — в материале «Ъ» «Крыша для звезды».