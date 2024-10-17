В Екатеринбурге до 14 марта перекроют участок улицы Котовского

В Екатеринбурге с 28 октября 2024 года по 14 марта 2025 года застройщик «Астон. Отрадный» перекроет участок ул. Котовского. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связно с проведением работ по устройству трубопровода сети бытовой канализации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Перекрыт будет участок от ул. Репина до переулка Ударников. На закрытом участке будут установлены соответствующие дорожные знаки и указатели. Отмечается, что схема движения общественного транспорта не изменится. «После завершения работ строители восстановят нарушенные элементы благоустройства»,— сказано в сообщении.

Участок улицы Антона Валека в Екатеринбурге будет перекрыт до 1 июня 2025 года. Перекрытие было введено 1 июля 2024 года.

Полина Хабарова