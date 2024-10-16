В Екатеринбурге участок улицы Антона Валека будет перекрыт до июня 2025 года

Участок улицы Антона Валека в Екатеринбурге будет перекрыт до 1 июня 2025 года. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, это связано с восстановлением благоустройства после строительства многофункционального центра. Перекрытие было введено 1 июля 2024 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Объехать закрытый участок можно по следующим улицам: Володарского — Антона Валека — 8 Марта; Февральской революции — Урицкого; Жукова — Антона Валека, 12 — Вайнера — проспект Ленина.

Напомним, в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга в период с 14 октября по 30 ноября перекроют движение на перекрестке улиц Энтузиастов и Стачек. Это связано со строительством теплосети в квартале улиц Энтузиастов — Стачек — Баумана — Старых Большевиков.

Полина Хабарова