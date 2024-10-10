В Екатеринбурге приостановили контракт на строительство развязки у «Калины»

Управление капитального строительства Екатеринбурга приостановило контракт с «АльмакорГруп» на строительство развязки у концерна «Калина». Как следует из лота в системе Госзакупок, контракт был обновлен в среду, 9 октября, его текущий статус — «исполнение прекращено».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Согласно информации в закупке общей стоимостью в 7,4 млрд руб., стоимость исполненных компанией обязательств составляет 3,64 млрд руб., тогда как фактически «АльмакорГруп» получил 5,37 млрд руб. Общая сумма начисленных компании неустоек за ненадлежащее исполнение обязательств по контракту составляет 1,3 млн руб.

В администрации Екатеринбурга «Ъ-Урал» сообщили, что расторжения контракта не происходило, он продолжает действовать. «Специалистами заказчика направлено обращение в службу поддержки ЕИС о восстановлении статуса действующего контракта»,— говорится в ответе.

Напомним, компания «АльмакорГруп», которая занимается строительством развязки у концерна «Калина», проходит через процедуру наблюдения, после которой суд может принять решение о банкротстве компании. Фирма должна около 25 млрд руб. семи кредиторам. В начале сентября УФНС приостановило операции по счетам организации в 32 банках. По словам мэра Екатеринбурга Алексея Орлова, компания испытывала сложности из-за удорожания материалов, необходимых для проекта.

Как отметил министр транспорта Свердловской области Александр Толкачев, банкротство компании повлияло на сроки завершения строительства развязки. Он сообщил журналистам, что до конца года станет понятно, в какие сроки будет перезаключен контракт на создание объекта, также под вопросом находится строительство съездов.

Подробнее о том, как обстоят дела с развитием транспорта на Урале — в материале «Ъ-Урал» «Это уже не завтрашний, а вчерашний день, надо успевать»

Анна Капустина