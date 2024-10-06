Полпред в УрФО Артем Жога провел неофициальный обход в Екатеринбурге

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога неформально прогулялся по Екатеринбургу. За три часа он посетил смотровую площадку на БЦ «Высоцкий» на 54 этаже, музей ИЗО, Храм-на-Крови, плотинку, переход имени Виктора Цоя и парк «Каменные палатки».

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«Успел почувствовать дух и идентичность Среднего Урала. Повезло с погодой. Не ожидал, что в начале октября в Екатеринбурге может стоять такая теплая осень. И впечатлен радушием уральцев, таким теплым приемом»,— написал господин Жога в своем Telegram-канале.

Владимир Путин назначил Артема Жога полпредом в УрФО 2 октября. Первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев представил господина Жогу шести уральским губернатором 4 октября. Экс-полпред не исключил возникновение сложностей в работе своего преемника, однако заверил, что его опыт «вполне позволяет ему возглавить полпредство». Господин Жога заявил о готовности «найти общий язык» с главами регионов и планах посетить все субъекты УрФО в ближайшее время.

Подробнее о первом дне Артема Жоги в УрФО в должности полпреда — в материале «Ъ» «Здесь вам не равнина — здесь Жога иной».

Василий Алексеев