Уральским губернаторам представили нового полпреда в УрФО Артема Жогу

В Екатеринбурге прошла церемония представления полномочного представителя президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артема Жоги. Господина Жогу представил губернаторам шести регионов, входящих в округ, экс-полпред в УрФО, первый вице-спикер Совета федерации Владимир Якушев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба полпредства УрФО Фото: Пресс-служба полпредства УрФО

«Мы достаточно предметно с Артемом Владимировичем общаемся на протяжении суток, как говорят в таких случаях, передаю дела. Опыт, который есть у Артема Владимировича, вполне позволяет ему возглавить полпредство»,— сказал господин Якушев. Он добавил, что Артеме Жоге поможет в работе «сплоченная команда» глав регионов, руководителей силового блока и промышленных предприятий.

Владимир Якушев не исключил, что в работе господина Жоги могут возникать случаи, когда «очень много работаешь, ведешь какое-то направление или мероприятие, в конце небольшой сбой и что-то не получается». «В этом плане хочу пожелать только удачи, все остальное у него точно получится, и чтобы больше было других случаев, когда иногда ничего не делаешь, а у тебя бац, и все получилось»,— сказал экс-полпред.

Артем Жога подчеркнул, что намерен вникнуть в специфику работы полпреда, проехать все регионы округа, познакомиться с людьми, губернаторами и представителями промышленного комплекса. «Округ сильный, экономически развитый, это один из ведущих округов в науке, образовании, экономическом, промышленном и агропромышленном плане. Задачи помогать, приумножать, улучшать работу на благо нашей Родины и общей победы»,— сказал он.

Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу своим полпредом в УрФО вечером 2 октября. Господин Жога сменил на посту Владимира Якушева, который возглавлял полпредство с 2020 года.

Артему Жоге 49 лет. Он уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта». В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ДНР от «Единой России», занял пост спикера. В декабре 2023 года на церемонии награждения Героев России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Артем Жога имеет звание полковника, Герой ДНР, награжден орденом Мужества, другими орденами и медалями.

Подробнее о назначении Артема Жоги на пост полпреда в УрФО — в материале «Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте»

Василий Алексеев