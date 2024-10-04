Полпред в УрФО Артем Жога выступил против отмены праздников в период СВО

Полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе (УрФО) Артем Жога высказался против отмены проведения праздников в городах во время специальной военной операции (СВО) России на Украине. Об этом он заявил во время пресс-подхода после его представления губернаторам шести регионов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Артем Жога Фото: пресс-служба президента РФ Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин Следующая фотография 1 / 2 Артем Жога Фото: пресс-служба президента РФ Артем Жога Фото: Коммерсантъ / Антон Новодерёжкин

«Ребята на фронте защищают гражданское население для того, чтобы они жили своей жизнью. Никто не отменял праздники: дни рождения, свадьбы, поэтому ради этого ребята на фронте ведут боевые действия»,— сказал господин Жога. Он напомнил, что в 2014 году ряд представителей общественности возмущались работой кафе в центре Донецка, когда «мы были на фронте, воевали». «Те, кто сейчас сидят в кафе, празднуют дни рождения, они также работают на заводах, предприятиях, плетут сети, дети в школах пишут письма нашим парням на фронт. Это своеобразный вклад, мы и воюем сейчас, чтобы люди жили хорошей, нормальной гражданской жизнью»,— подчеркнул полпред в УрФО.

Президент Владимир Путин назначил Артема Жогу своим полпредом в УрФО вечером 2 октября. Господин Жога сменил на посту Владимира Якушева, который возглавлял полпредство с 2020 года.

Артему Жоге 49 лет. Он уроженец поселка Широкий (Магаданская область), в 2020 году окончил Докучаевский техникум Донецкого национального университета экономики и торговли. С 1990-х годов проживал на Украине в Славянске, занимался бизнесом. После смены власти на Украине в феврале 2014 года вступил в народное ополчение Донбасса. Служил в батальоне «Спарта». В сентябре 2023 года был избран депутатом Народного совета ДНР от «Единой России», занял пост спикера. В декабре 2023 года на церемонии награждения Героев России в Кремле Артем Жога обратился к Владимиру Путину с просьбой принять участие в президентских выборах в 2024 году, на что тот ответил согласием. Артем Жога имеет звание полковника, Герой ДНР, награжден орденом Мужества, другими орденами и медалями.

Подробнее о назначении Артема Жоги на пост полпреда в УрФО — в материале «Уральский федеральный округ очень большой, я посмотрел по карте»

Василий Алексеев