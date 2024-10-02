Куйвашев распространил выплату за участие в СВО на срочников из других регионов

Правительство Свердловской области распространило региональные единовременные выплаты за участие в специальной военной операции (СВО) на срочников из других регионов РФ, заключивших контракты с Минобороны в воинских частях Среднего Урала. Соответствующие поправки в постановление правительства Свердловской области подписал губернатор Евгений Куйвашев.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ Фото: Андрей Бок, Коммерсантъ

Выплата в 1,5 млн руб из бюджета Свердловской области в том числе будет распространяться на родственников срочника, подписавшего контракт. Согласно постановлению, он должен подписать его с 20 сентября по 31 декабря.

Напомним, 2 сентября свердловским контрактникам увеличили единовременную выплату до 1,5 млн руб. Ранее «Ъ-Урал» сообщал, что общественный центр Академического района Екатеринбурга по доукомпектованию ВС РФ будет платить по 50 тыс. руб рекрутерам, пригласившим человека, который подпишет контракт с Минобороны РФ. Проект называется «Рекрутер».

Виталий Красиков