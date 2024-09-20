Замгубернатора Тюменской области Эдуард Бакиев ушел в отставку

Заместитель губернатора Тюменской области 53-летний Эдуард Бакиев ушел в отставку. Об этом сообщили в информационном центре регионального правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Заместитель губернатора Тюменской области Эдуард Бакиев

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

От занимаемой должности сегодня, 20 сентября, господин Бакиев освобожден по собственному желанию. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Александр Моор.

Эдуард Бакиев руководил представительством правительства Тюменской области. По поручению губернатора в его полномочия входило взаимодействие с федеральными органами государственной власти.

Полина Хабарова