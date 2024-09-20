Губернатор Моор обсудил с министром энергетики Беларуси планы сотрудничества

Губернатор Тюменской области Александр Моор в четверг, 19 сентября, провел рабочую встречу с представителями Республики Беларусь. Как сообщили в информационном центре регионального правительства, во время нее обсуждались планы дальнейшего сотрудничества в различных сферах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева) и министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко (справа).

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области Губернатор Тюменской области Александр Моор (слева) и министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко (справа).

Фото: Информационный центр правительства Тюменской области

По словам губернатора Моора, были заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством Беларуси и Минским областным исполкомом. Кроме того, сейчас действуют восемь соглашений о сотрудничестве муниципальных образований Тюменской области с городами и областными исполкомами Беларуси. Также он отметил, что товарооборот региона с Беларусью в 2023 году увеличился в два раза.

«Недавний визит тюменской делегации в Беларусь явился значимым двусторонним мероприятием. Оно, безусловно, будет способствовать активизации торгово-экономических отношений. Считаю, что необходимо закреплять наметившийся успех»,— сказал министр энергетики Беларуси Алексей Кушнаренко.

Во время встречи Александр Моор предложил несколько направлений сотрудничества: обслуживание газотурбинного оборудования предприятий Беларуси с использованием мощностей предприятий Тюменской области; создание в Тюмени авторизованного уникального дилера белорусской техники на базе «ТехноЦентра», дочерней компании «ТАЛК Лизинг»; проведение совместных исследований в области «Биобезопасности», в том числе с использованием площадки строящегося межуниверситетского кампуса в Тюмени.

Визит делегации из Беларуси связан с проведением промышленно-энергетического форума TNF, который прошел в Тюмени с 16 по 19 сентября. В феврале 2024 года Тюменская делегация прибыла в Минск и Брест. В состав команды вошли представители органов власти, бизнеса, науки, образования, культуры и промышленности. Александр Моор.

Напомним, на промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 правительство Тюменской области подписало соглашения о сотрудничестве с двумя нефтегазовыми компаний — АО «Технологии ОФС» и ПАО «Газпром нефть». В первом случае правительство региона будет сотрудничать в сфере развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли России. А во втором — в развитии научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса в Тюмени, который будет построен к 2028 году, для достижения технологического суверенитета в нефтегазовой сфере.

Полина Хабарова