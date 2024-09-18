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Александр Моор подписал соглашение с «Технологии ОФС» и «Газпром нефтью»

На промышленно-энергетическом форуме TNF-2024 правительство Тюменской области подписало соглашения о сотрудничестве с двумя нефтегазовыми компаний — АО «Технологии ОФС» и ПАО «Газпром нефть». В церемонии подписания соглашений участвовали глава региона Александр Моор и его заместитель Андрей Пантелеев.

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Губернатор Тюменской области Александр Моор

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

По соглашению с компанией «Технологии ОФС» правительство Тюменской области будет сотрудничать в сфере развития кадрового потенциала нефтегазовой отрасли России.

Соглашение с компанией «Газпром нефть» направлено на развитие научного и инновационного потенциала межуниверситетского кампуса в Тюмени, который будет построен к 2028 году, для достижения технологического суверенитета в нефтегазовой сфере.

Напомним, промышенно-энергетический форум TNF-2024 проходит в Тюмени с 16 по 19 сентября. В этом году основной темой форума стала технологическая устойчивость нефтегазовой отрасли. Ожидается, что мероприятие посетят 12 тыс. участников, представляющих свыше 800 компаний из более чем 60 регионов России.

Анастасия Таначева

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