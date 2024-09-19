В Тюмени могут открыть дилер белорусской техники на базе «ТехноЦентра»

Губернатор Тюменской области Александр Моор на встрече с министром энергетики республики Беларусь Алексеем Кушнаренко, где они обсудили планы сотрудничества регионов, предложил создать в Тюмени уникальный авторизованный дилер белорусской техники на базе дочерней компании «ТехноЦентра» (дочерняя компания «ТАЛК Лизинг»). Об этом сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Моор назвал сотрудничество с Беларусью приоритетом для правительства Тюменской области

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Александр Моор назвал сотрудничество с Беларусью приоритетом для правительства Тюменской области

Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

По словам господина Моора, укрепление отношений с Беларусью является одним из приоритетов для правительства Тюменской области. «Заключены два региональных соглашения о сотрудничестве: с правительством республики Беларусь и Минским областным исполнительным комитетом»,— уточнил он, добавив, что товарооборот Тюменской области с Беларусью вырос в два раза за 2023 год.

Кроме того, в ходе встрече было предложено обслуживать газотурбинное оборудование на предприятиях Беларуси с использованием компетенций предприятий Тюменской области, а также проводить совместные исследования в области биобезопасности на площадке строящегося межуниверситетского кампуса в Тюмени.

Анастасия Таначева