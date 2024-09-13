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Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщила, что похороны тележурналиста и правозащитника Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате. Мероприятия пройдут в «самом узком семейном кругу», написала она в своем Telegram-канале. Госпожа Меркачева объяснила, что это решение семьи покойного журналиста.

Николай Сванидзе

Николай Сванидзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Николай Сванидзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни 12 сентября. По данным СМИ, последние годы тележурналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга. В 1990-х годах господин Сванидзе несколько лет работал в руководстве ВГТРК. До 2022 года входил в Совет по правам человека при президенте. В разные годы он состоял в Общественной палате России и Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

Подробнее о Николае Сванидзе — в материале «Ъ».

Евгений Белоусов

Фотогалерея

Карьера и взгляды Николая Сванидзе

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Николай Сванидзе начал карьеру на телевидении в 1991 году с должности закадрового комментатора программы «Вести». Позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» на телеканале РТР. В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел программу «Подробности», за что получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи» &lt;br>На фото слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Николай Сванидзе начал карьеру на телевидении в 1991 году с должности закадрового комментатора программы «Вести». Позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» на телеканале РТР. В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел программу «Подробности», за что получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи»
На фото слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За освещение событий вокруг Октябрьского путча 1993 года был награжден орденом «За личное мужество». В 1996 году стал заместителем председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева. С февраля 1997 по май 1998 года возглавлял ВГТРК &lt;br>На фото: на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным и главредом телеканала «Культура» Михаилом Швыдким (слева)

За освещение событий вокруг Октябрьского путча 1993 года был награжден орденом «За личное мужество». В 1996 году стал заместителем председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева. С февраля 1997 по май 1998 года возглавлял ВГТРК
На фото: на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным и главредом телеканала «Культура» Михаилом Швыдким (слева)

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

«Я не воцерковленный и даже, наверное, не верующий. Но и не отрицаю Бога. А верю я не в него, а в добро, в человеческую порядочность и в то, что все в конце концов поженятся» &lt;br>С 1996 по 2007 год был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». В 2000 году программа стала выходить в формате ток-шоу. В 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки

«Я не воцерковленный и даже, наверное, не верующий. Но и не отрицаю Бога. А верю я не в него, а в добро, в человеческую порядочность и в то, что все в конце концов поженятся»
С 1996 по 2007 год был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». В 2000 году программа стала выходить в формате ток-шоу. В 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мракобесие под флагом защиты традиционных ценностей — штука неоригинальная. Не беда, что мы это уже проходили. При Николае I, объявившем в пику своей великой бабке Екатерине, что Россия не Европа; и в более жестком варианте еще раньше, в допетровской Руси, когда вся наука как таковая была объявлена бесовской» &lt;br>На фото: на балу искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

«Мракобесие под флагом защиты традиционных ценностей — штука неоригинальная. Не беда, что мы это уже проходили. При Николае I, объявившем в пику своей великой бабке Екатерине, что Россия не Европа; и в более жестком варианте еще раньше, в допетровской Руси, когда вся наука как таковая была объявлена бесовской»
На фото: на балу искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Людям нужно объяснять, что не все те, кто непохожи, враги» &lt;br>В ноябре 2002 года Николай Сванидзе принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка. Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России

«Людям нужно объяснять, что не все те, кто непохожи, враги»
В ноябре 2002 года Николай Сванидзе принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка. Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России

Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова (на фото), историк по образованию. В 1990-х была главным редактором программы «Зеркало», а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе» &lt;br>На фото: с женой Мариной в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова (на фото), историк по образованию. В 1990-х была главным редактором программы «Зеркало», а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
На фото: с женой Мариной в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«СПЧ имеет только один рычаг — президент» &lt;br>С 2005 по 2014 год Николай Сванидзе был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России &lt;br>На фото: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 15-летию ВГТРК

«СПЧ имеет только один рычаг — президент»
С 2005 по 2014 год Николай Сванидзе был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
На фото: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 15-летию ВГТРК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2007 году Николай Сванидзе стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета &lt;br>На фото: на пресс-конференции в медиацентре газеты «Известия»

В 2007 году Николай Сванидзе стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета
На фото: на пресс-конференции в медиацентре газеты «Известия»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Каждая серия посвящалась одному году XX века в России. В 2006 году автор получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об истории» (на фото). В 2014 году Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов

С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Каждая серия посвящалась одному году XX века в России. В 2006 году автор получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об истории» (на фото). В 2014 году Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«В России начальство всегда любило историю за то, что эту науку, в которой, на счастье, отсутствуют прямые, наглядные доказательства, всегда можно обратить себе на прямую политическую пользу» &lt;br>На фото: на церемонии вручения премии «Приз телепрессы» в Центральном доме журналиста, 2006 год

«В России начальство всегда любило историю за то, что эту науку, в которой, на счастье, отсутствуют прямые, наглядные доказательства, всегда можно обратить себе на прямую политическую пользу»
На фото: на церемонии вручения премии «Приз телепрессы» в Центральном доме журналиста, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С 2013 года Николай Сванидзе сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда»

С 2013 года Николай Сванидзе сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы» &lt;br>На фото: с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом)

Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы»
На фото: с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом)

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

«Нельзя все проблемы, которые существуют в нашем обществе,— духовные, моральные, социокультурные — решать путем введения новых статей в Уголовный кодекс» &lt;br>На фото: с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым на заседании Общественной палаты

«Нельзя все проблемы, которые существуют в нашем обществе,— духовные, моральные, социокультурные — решать путем введения новых статей в Уголовный кодекс»
На фото: с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым на заседании Общественной палаты

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Николай Сванидзе часто принимал участие в различных митингах и акциях&lt;br> На фото: во время возложения цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади, 2012 год

Николай Сванидзе часто принимал участие в различных митингах и акциях
На фото: во время возложения цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

«При Борисе Ельцине Россия заявляла себя как европейская держава с европейскими либеральными ценностями. Пока была жива массовая память о недавнем тоталитарном прошлом, этот посыл воспринимался как естественный и не нуждался в историческом обосновании. Память о тоталитаризме оказалась недолгой» &lt;br>На фото: с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой в Общественной палате

«При Борисе Ельцине Россия заявляла себя как европейская держава с европейскими либеральными ценностями. Пока была жива массовая память о недавнем тоталитарном прошлом, этот посыл воспринимался как естественный и не нуждался в историческом обосновании. Память о тоталитаризме оказалась недолгой»
На фото: с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой в Общественной палате

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе на церемонии прощания с политиком Борисом Немцовым, 2015 год

Николай Сванидзе на церемонии прощания с политиком Борисом Немцовым, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе — автор ряда документальных фильмов, в их числе «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев» (сборник разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021)

Николай Сванидзе — автор ряда документальных фильмов, в их числе «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев» (сборник разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2022 года Николай Сванидзе выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ &lt;br>На фото: на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, 2019 год

В феврале 2022 года Николай Сванидзе выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ
На фото: на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

«Все забывается очень быстро... не думайте об узнаваемости. Так же, как быстро начнут узнавать, так же быстро и забудут. Это же относится не только к работе, но и жизни. Людей быстро забывают» &lt;br>В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле. Скончался 11 сентября 2024 года в своей квартире в Москве

«Все забывается очень быстро... не думайте об узнаваемости. Так же, как быстро начнут узнавать, так же быстро и забудут. Это же относится не только к работе, но и жизни. Людей быстро забывают»
В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле. Скончался 11 сентября 2024 года в своей квартире в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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Николай Сванидзе начал карьеру на телевидении в 1991 году с должности закадрового комментатора программы «Вести». Позже стал автором и ведущим передач «Контрасты», «Лицом к России» на телеканале РТР. В январе 1994 года вместе с Сергеем Доренко вел программу «Подробности», за что получил премию ТЭФИ в номинации «Лучший ведущий информационной передачи»
На фото слева направо: телеведущие Сергей Доренко, Михаил Светличный, Леонид Парфенов, Арина Шарапова, Николай Сванидзе и Михаил Осокин

Фото: Юрий Феклистов / Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

За освещение событий вокруг Октябрьского путча 1993 года был награжден орденом «За личное мужество». В 1996 году стал заместителем председателя ВГТРК Эдуарда Сагалаева. С февраля 1997 по май 1998 года возглавлял ВГТРК
На фото: на встрече с президентом РФ Борисом Ельциным и главредом телеканала «Культура» Михаилом Швыдким (слева)

Фото: Александр Сенцов, Александр Чумичев / ТАСС

«Я не воцерковленный и даже, наверное, не верующий. Но и не отрицаю Бога. А верю я не в него, а в добро, в человеческую порядочность и в то, что все в конце концов поженятся»
С 1996 по 2007 год был автором и ведущим информационно-аналитической программы «Зеркало» на телеканалах РТР и «Россия». В 2000 году программа стала выходить в формате ток-шоу. В 2001 году вышел спецвыпуск «Зеркала» с первым интервью Бориса Ельцина после его отставки

Фото: Фотоархив журнала «Огонёк» / Коммерсантъ

«Мракобесие под флагом защиты традиционных ценностей — штука неоригинальная. Не беда, что мы это уже проходили. При Николае I, объявившем в пику своей великой бабке Екатерине, что Россия не Европа; и в более жестком варианте еще раньше, в допетровской Руси, когда вся наука как таковая была объявлена бесовской»
На фото: на балу искусств «Серебряный векъ» в Государственном музее изобразительных искусств имени Пушкина

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

«Людям нужно объяснять, что не все те, кто непохожи, враги»
В ноябре 2002 года Николай Сванидзе принял участие в благотворительной акции, организованной компанией «Макдоналдс» при поддержке ООН и посвященной Всемирному дню ребенка. Доходы от акции были направлены в 13 детских приютов в разных городах России

Фото: Людмила Пахомова / ТАСС

Жена Николая Сванидзе — журналистка Марина Жукова (на фото), историк по образованию. В 1990-х была главным редактором программы «Зеркало», а затем автором и соавтором в цикле «Исторические хроники с Николаем Сванидзе»
На фото: с женой Мариной в Государственном Кремлевском дворце, 2005 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

«СПЧ имеет только один рычаг — президент»
С 2005 по 2014 год Николай Сванидзе был членом Общественной палаты России, позже вошел в состав Совета по правам человека при президенте РФ. В 2009–2012 годах был членом Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России
На фото: на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным, посвященной 15-летию ВГТРК

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В 2007 году Николай Сванидзе стал заведующим кафедрой журналистики факультета журналистики Института массмедиа РГГУ, в 2010-м — руководителем Института массмедиа РГГУ. Входил в состав ученого совета университета
На фото: на пресс-конференции в медиацентре газеты «Известия»

Фото: Коммерсантъ / Павел Смертин  /  купить фото

С 2003 по 2013 год вел цикл документальных телепрограмм «Исторические хроники с Николаем Сванидзе». Каждая серия посвящалась одному году XX века в России. В 2006 году автор получил за нее премию ТЭФИ в номинации «Лучшая программа об истории» (на фото). В 2014 году Николай Сванидзе издал серию книг «Исторические хроники» из 28 томов

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Духанин  /  купить фото

«В России начальство всегда любило историю за то, что эту науку, в которой, на счастье, отсутствуют прямые, наглядные доказательства, всегда можно обратить себе на прямую политическую пользу»
На фото: на церемонии вручения премии «Приз телепрессы» в Центральном доме журналиста, 2006 год

Фото: Коммерсантъ / Алексей Куденко  /  купить фото

С 2013 года Николай Сванидзе сотрудничал с радиостанцией «Серебряный дождь», где был постоянным участником программы «Итоги недели» и вел передачу «Тема дня за 60 секунд». Был автором проекта «Исторические хроники» на радио «Комсомольская правда»

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Лебедев  /  купить фото

Выступал в качестве гостя на радиостанции «Эхо Москвы»
На фото: с экс-главредом «Эха Москвы» Алексеем Венедиктовым (признан иностранным агентом)

Фото: Максим Шеметов / ТАСС

«Нельзя все проблемы, которые существуют в нашем обществе,— духовные, моральные, социокультурные — решать путем введения новых статей в Уголовный кодекс»
На фото: с главным редактором газеты «Московский комсомолец» Павлом Гусевым на заседании Общественной палаты

Фото: Коммерсантъ / Василий Шапошников  /  купить фото

Николай Сванидзе часто принимал участие в различных митингах и акциях
На фото: во время возложения цветов к Соловецкому камню на Лубянской площади, 2012 год

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин  /  купить фото

«При Борисе Ельцине Россия заявляла себя как европейская держава с европейскими либеральными ценностями. Пока была жива массовая память о недавнем тоталитарном прошлом, этот посыл воспринимался как естественный и не нуждался в историческом обосновании. Память о тоталитаризме оказалась недолгой»
На фото: с председателем Московской Хельсинкской группы Людмилой Алексеевой в Общественной палате

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе на церемонии прощания с политиком Борисом Немцовым, 2015 год

Фото: Коммерсантъ / Юрий Мартьянов  /  купить фото

Николай Сванидзе — автор ряда документальных фильмов, в их числе «БН» (о президенте РФ Борисе Ельцине, 2006), «13 месяцев Егора Гайдара» (2010), «XX съезд. Годовщина» (2016), «Год после Сталина» (2019). В соавторстве с женой Мариной Сванидзе в 2008 году выпустил книгу «Медведев» (сборник разговоров с Дмитрием Медведевым до его избрания на пост президента), а также книги в серии «Погибель империи. Наша история» (2019–2021)

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Коротаев  /  купить фото

В феврале 2022 года Николай Сванидзе выступил с критикой специальной военной операции на Украине. В ноябре того же года был исключен из СПЧ по решению президента, позже уволен с должности директора Института массмедиа РГГУ
На фото: на акции в поддержку журналиста Ивана Голунова, 2019 год

Фото: Коммерсантъ / Максим Поляков  /  купить фото

«Все забывается очень быстро... не думайте об узнаваемости. Так же, как быстро начнут узнавать, так же быстро и забудут. Это же относится не только к работе, но и жизни. Людей быстро забывают»
В последние годы жизни Николай Сванидзе тяжело болел. В феврале 2023 года у него обнаружили пневмонию и отек легких, после чего он проходил лечение в Израиле. Скончался 11 сентября 2024 года в своей квартире в Москве

Фото: Коммерсантъ / Александр Казаков  /  купить фото

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