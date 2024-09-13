Меркачева: похороны Сванидзе пройдут в закрытом формате

Член Совета по правам человека при президенте Ева Меркачева сообщила, что похороны тележурналиста и правозащитника Николая Сванидзе пройдут в закрытом формате. Мероприятия пройдут в «самом узком семейном кругу», написала она в своем Telegram-канале. Госпожа Меркачева объяснила, что это решение семьи покойного журналиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Сванидзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ Николай Сванидзе

Фото: Кристина Кормилицына, Коммерсантъ

Николай Сванидзе умер на 70-м году жизни 12 сентября. По данным СМИ, последние годы тележурналист тяжело болел, ему диагностировали ишемию головного мозга. В 1990-х годах господин Сванидзе несколько лет работал в руководстве ВГТРК. До 2022 года входил в Совет по правам человека при президенте. В разные годы он состоял в Общественной палате России и Комиссии по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб интересам России.

Подробнее о Николае Сванидзе — в материале «Ъ».

Евгений Белоусов