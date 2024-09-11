Сегодня Китай является одним из основных партнеров России как в торговой, так и в финансовой сфере, при этом сокращение наличного оборота и ускоренная цифровизация в мире создали условия для введения цифровой валюты и в России, и в Китае. О разных путях развития платежных систем обеих стран «Ъ» рассказал руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка Руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых

Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка

— В чем сходство платежных привычек в России и Китае?

— И в Китае, и в России почти не принято платить наличными. На данный момент доля безналичных платежей в России составляет 70,9% (по оценке ЦБ, она еще выше и составляет 80%), а в Китае доля наличных платежей снизилась уже до 3,7%. Большинство покупок в обеих странах совершается через сервисы бесконтактной оплаты: бесконтактные банковские карты, QR-коды, биометрия, оплата онлайн в один клик зарегистрированной картой. Подавляющее число китайских пользователей платит через QR-код или мобильные платежи. Эволюция платежей в Китае перепрыгнула через один этап, который прошло большинство стран,— карточные платежные технологии для внутреннего массового потребителя. А локомотивами продвижения технологий платежей стали суперприложения WeChat и Alipay. Они стали неотъемлемой частью повседневной жизни китайцев.

WeChat — экосистема с аудиторией более 1 млрд пользователей внутри одной страны. Для сравнения, Telegram объединяет 900 млн пользователей во всем мире, аудитория в России составляет 85 млн. WeChat создал китайский технологический гигант Tencent. Изначально приложение работало как мессенджер, теперь это целый мир в смартфоне — китайские пользователи решают внутри приложения все свои насущные вопросы, начиная от покупки одежды и заканчивая арендой недвижимости. Это возможно благодаря интегрированной платежной системе на базе QR-кодов. Там же можно найти любые услуги, друзей по интересам, обсудить новости и т. д. Даже уличные попрошайки указывают код своего WeChat-кошелька для перевода денег.

У Alipay был другой путь развития — платежная система появилась в 2004 году как посредник между продавцами и покупателями на Taobao (торговая площадка Alibaba Group). Но платформа росла и использовалась другими мерчантами. С 2015 года компания активно инвестировала в платежные сервисы, вскоре вышла на международный рынок и была выделена в отдельную финансовую структуру. Платежи в Alipay также совершаются через QR-коды, а с 2017 года для дополнительной идентификации пользователя компания внедрила биометрию лица.

— Как получилось, что в Китае при наличии почти 5 млрд карт UnionPay основной способ оплаты — QR-коды?

— Революция платежных сервисов происходила буквально на наших глазах: за последние 30 лет произошел скачок от почтовых отправлений и наличных до моментальной оплаты заказа онлайн. В 90-х годах прошлого века в России появились банковские карты. С 2010 года в России начался повышенный спрос на безналичные карточные трансакции. Технологии бесконтактной оплаты появились в России в 2016 году, а в 2019-м страна стала мировым лидером по количеству проводимых бесконтактных платежей при помощи смартфона.

Китай подключился к глобальному рынку позже (после 2010 года), поэтому, несмотря на создание собственной платежной системы UnionPay, карты не получили большого распространения. К этому моменту смартфоны уже были доступны массовой аудитории, а значит, можно было сразу перейти к мобильным бесконтактным платежам — для этого уже была доступна вся необходимая инфраструктура. QR-код был проще и удобнее для потребителей, а также дешевле для операторов платежей и мерчантов. В 90-х годах такой возможности в России не было, конечно.

По этой же причине бесконтактная оплата по карте с помощью NFC в Китае не получила распространения. Эквайеры и мерчанты не видят смысла в ее развитии, когда практически любая покупка может совершаться либо по сканированию QR-кода в WeChat Pay и Alipay, либо онлайн.

— Как китайские туристы платят за границей?

— Самый очевидный способ — платить наличными. Также можно приехать в Россию, пойти в банк с паспортом и открыть карту нашей национальной платежной системы, но потребуется местная сим-карта и ряд других условий.

— Чем отличаются способы оплаты по QR в России и Китае и какие у них недостатки и преимущества?

— В Китае для того, чтобы использовать оплату по QR-коду, нужно завести аккаунт в китайском банке. Затем привязать карту или счет к приложениям WeChat и Alipay. В самих приложениях есть сканер QR-кодов. После сканирования нужно подтвердить списание денег либо кодом, который ты придумал, когда привязывал карту к приложениям, либо отпечатком пальца или по Face ID. У нас клиентский опыт другой: достаточно просканировать код камерой смартфона, и далее ты попадаешь на платежную страницу, где можешь выбрать, через какой банк будешь оплачивать.

— Когда в России начали развиваться платежи по QR и какие у этого направления перспективы?

— Мы запустили эту технологию в массовое использование в 2019 году. В 2022 году, после ухода из России международных платежных систем, а также Apple Pay и прочих аналогов, альтернативные платежи стали набирать популярность. Многие вернулись тогда к картам. Но за два года произошли очень интересные изменения. Рынок был открыт для технологий, и финтех-компании подняли все свои старые разработки, так как теперь на них открылся спрос со стороны клиентов и продавцов. За два последних года всего лишь 40% операций в офлайне совершается с использованием банковских карт, а 60% — это уже различные кнопки по типу SberPay и СБП. Такое Apple и не снилось.

Набирает популярность и оплата через QR, об этом говорят наши цифры и данные по нашим партнерам по платформе multi-QR, а также отчеты НСПК по их системе быстрых платежей. Но по сравнению с Китаем этот способ оплаты пока менее востребован. Самые известные у россиян QR-коды — это СБП и multi-QR от «Сбера». Их вы видите более чем на 1,6 млн наших терминалов в магазинах, кафе, на заправках и т. д. Серой зоной в развитии платежей через QR-коды в России пока остается отсутствие единого стандарта. А пока нет стандарта, клиентский опыт может отличаться как в лучшую, так и в худшую сторону — в этих условиях сложно сформировать устойчивый паттерн у клиента.

Центральный банк инициировал вопрос о создании единого QR, но дискуссии вокруг того, как оптимально решить задачу, еще идут. Крупнейшие игроки рынка согласны, что под эту задачу можно переиспользовать multi-QR, который уже объединяет 18 банков-партнеров и не требует дополнительных инвестиций от участников в создание инфраструктуры. У пользователей есть запрос на понятный клиентский путь, удобные платежи, которые могли бы предлагать различные платежные сценарии и давать выбор, каким банком тебе выгодно заплатить здесь и сейчас. При этом единый QR в нашем понимании — это не некий новый созданный QR, под который нужно адаптировать всю имеющуюся инфраструктуру эквайринга в стране, а взаимодействие имеющихся на рынке платформ таким образом, что, какой бы QR клиент ни считал, его оплата пройдет привычным способом благодаря интеграциям участников платежного рынка.

— Есть ли преимущества у платежей по QR перед токенизированными трансакциями по картам?

— Сложно однозначно выделить какое-то преимущество QR-кодов перед токенизированными картами и наоборот. Это разные сервисы, и они находят своих клиентов. Кому-то удобно оплатить телефоном в одно касание, и он пользуется этим, кому-то удобно отсканировать код и выбрать из списка банков, подключенных к платформе.

С 2010 года в России начался повышенный спрос на безналичные карточные трансакции. Большую популярность приобрела технология оплаты смартфоном с помощью NFC — этот сервис был встроен в телефоны Apple (iOS) и операционной системы Android. С 2014 года «Сбер» сделал ставку на бесконтактные платежи: активно инвестировал в разработки и устанавливал оборудование для бесконтактной оплаты в торговых точках. А в 2016 году мы первыми в стране запустили бесконтактные платежи через Apple Pay. Но в 2022 году, после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard, сервис Apple Pay стал недоступен. Но так как у нас уже были наработки, мы перезапустили сервис SberPay — так появился сервис SberPay NFC для Android-устройств.

Сегодня примерно две трети россиян используют смартфоны на Android, и их число постоянно растет, поэтому можно сказать, что большинству владельцев смартфонов в нашей стране доступна бесконтактная оплата. А те, у кого возможности подключить сервис нет, пользуются специальными платежными стикерами. Это наклейка на телефон со всеми функциями карты, при этом не нужно ее отдельно хранить, искать в кошельке или карманах, оплата по ней проходит так же, как и с NFC,— в одно касание.

— Биометрия — это новый способ оплаты. Чем отличается подход к оплате с помощью биометрии в Китае и России?

— Безусловно, оплата по биометрии — самое интересное решение бесконтактной оплаты, которое есть сегодня на рынке. Это новое направление в платежах, еще недавно его можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах. В Китае первым оплату с помощью биометрии лица запустила Alipay в 2017 году. Но рост популярности этого способа серьезно затруднялся тем, что был выбран не самый оптимальный клиентский опыт и он занимал довольно много времени.

В 2023 году Tencent через сервис WeChat Pay ввела новую услугу для пассажиров метро — оплата проезда ладонью. В технологии используется идентификация по комбинации рисунка отпечатка ладони и рисунка вен. Дальше технология распространилась на магазины, кафе и рестораны, но все равно пока недотягивает до массового использования, хотя этот способ набирает популярность среди молодежи. Ведущим способом оплаты остаются все те же QR-коды, а биометрические технологии в платежах в Китае используются в большей степени как второй фактор для подтверждения спорных операций (верификации).

— Более чем за пять лет в единую биометрическую систему (ЕБС) собрали менее 300 тыс. образов. Как убедить граждан, что биометрия полезна и безопасна?

— Сейчас на пути развития биометрии есть два барьера. Один из них, так скажем, естественный: у потребителей вызывает дискомфорт то, что нужно делиться какими-то личными данными с государством, так как биометрия хранится в ЕБС. Тут, конечно, стоит обратить внимание на тот факт, что наши данные буквально везде, в цифровом мире уже нет смысла волноваться на эту тему. И с биометрией мы тоже сталкиваемся постоянно: паспортный контроль, Face ID на смартфонах и т. д. Но этот этап абсолютно естественный для новых технологий, и мы видим, как доверие к технологии растет, это показывает рост активных пользователей нашего сервиса. Второй барьер, более значимый,— это регулирование. Есть серьезные риски, что ужесточение регулирования в этой сфере может задушить развитие технологии. Один тревожный звонок уже есть: теперь активировать оплату по биометрии можно только в отделении, раньше подключить и пользоваться ее можно было сразу из приложения. Это затрудняет клиентский путь, а значит, снижает интерес со стороны потребителя.

— Какие основные проблемы в России и Китае на пути внедрения биометрии?

— В Китае сложностей на этапе внедрения оплаты по биометрии подкинул COVID-19. Когда все население Китая стало ходить в масках, это серьезно затормозило развитие лицевой биометрии. Более того, государственное регулирование в Китае предписывает компаниям использовать в биометрических сервисах только 3D-технологии. В результате стоимость оборудования по цене несопоставима с затратами на QR-коды. Мотивации у бизнеса вкладывать серьезные средства в такие проекты немного, так как коммерческий эффект непонятен в условиях сложившегося массового клиентского опыта с WeChat и Alipay. При этом в Китае биометрия активно используется в медицинских учреждениях для авторизации клиента и записи на прием, а также в секторе государственных услуг, в частности сервис, где можно оставить жалобу на работу государственных органов, авторизовавшись с помощью биометрии. Это помогает снижать затраты государства на персонал, а в случае медицинских клиник позволяет уменьшить ожидание и обеспечить надежную идентификацию клиента.

Наши люди позитивно относятся ко всем современным сервисам и находят оптимальный для своих потребностей вариант — приложить смартфон, оплатить QR или улыбнуться в камеру терминала. Но мы уверены, что именно биометрия через три-четыре года станет одним из самых востребованных способов оплаты. «Сбер» осознанно инвестировал в эту технологию, для того чтобы изменить платежный ландшафт в России. Мы проводили много экспериментов и искали технологию с нулевым уровнем фрода, компактную, удобную, относительно недорогую и не требующую финансового участия мерчанта. Так мы стали первооткрывателями оплаты по биометрии в России, а наша страна стала первой в мире, где технология используется массово.

— Биометрия, по вашей оценке, это идеальный клиентский путь для оплаты товаров и услуг?

— Для меня идеальный клиентский опыт в платежах — это полная свобода при высокой степени надежности. Я не хочу зависеть от бумажных денег, карты, телефона, который может разрядиться в самый неподходящий момент. Поэтому для меня идеальный опыт — это оплата по биометрии лица, которое у нас всегда с собой. Дальнейшее развитие технологии даст человеку возможность пользоваться всем спектром услуг, имея при себе минимум девайсов и предметов — ключей, карт, паспортов и т. д. И сделать это сегодня позволяет только биометрия, поэтому ее приоритет над всеми другими способами очевиден.

Мы запустили сервис «Оплата улыбкой» прошлым летом и видим, что число пользователей динамично растет. Сегодня это уже не пилот, а полноценное внедрение. Количество терминалов, которые принимают оплату по биометрии, приближается к отметке 700 тыс., а количество трансакций достигло уже 2 млн в месяц. Ежемесячный оборот по платежам с помощью биометрии достиг 1 млрд руб., число пользователей, которые воспользовались сервисом, уже превысило 1 млн, и это не предел. Каждый день к сервису подключается до 50 тыс. человек.

Сейчас мы общаемся с коллегами из других банков, которые тоже хотят дать такой сервис своим клиентам. И мы их в этом поддерживаем. У нас уже есть партнерство по QR — на нашей платформе объединены 18 банков, и их число постоянно увеличивается. Межбанковский биоэквайринг на собственной инфраструктуре «Сбера» будет реализован в декабре. Наши клиенты смогут оплачивать покупки сторонней картой в нашей биометрии уже в сентябре этого года. Те же, кто не является сейчас клиентом «Сбера», смогут платить любой своей картой по биометрии с декабря. Главное, чтобы сохранялись пространство для здоровой конкуренции и стимулы к инновациям, а госрегулирование способствовало развитию рынка. Игроки платежного рынка, создавая новые технологии, сами будут готовы давать рынку сервисы и идеальный клиентский опыт.

— В чем различие подхода к цифровой валюте центральных банков в России и Китае?

— Для начала отмечу, что сокращение наличного оборота и ускоренная цифровизация в мире создали условия по введению цифровой валюты и в России, и в Китае, однако между нами есть очевидные различия, прежде всего в вопросе регулирования. Так, в Китае, в отличие от России, создаваемая система цифрового юаня во многом идет по пути сложившейся двухуровневой банковской системы, а не по пути создания, по сути, дублирующей отдельной расчетной системы для цифровой валюты (рубля). Например, если в Китае НБК (центральный банк Китая) сам эмитирует цифровые рубли, то кошельки открывают операторы, которыми являются банки (шесть госбанков). При этом отсутствует прямая связь с самой финансовой инфраструктурой Китая. То есть для Китая цифровизация расчетов в юанях позволит укрепить контроль над внутренней финансовой системой, повысить международную роль юаня и снизить зависимость от доллара США. И конечно, это продвижение цифрового юаня на международной арене, особенно в рамках известной инициативы «Один пояс, один путь». В России же концепция другая. ЦБ открывает кошельки финансовым организациям, а также кошельки физическим и юридическим лицам непосредственно по их поручению через банки (финансовые организации). Но при этом у нас система одноуровневая — когда главную скрипку играет ЦБ, а выгода для потребителей неочевидна и непрозрачна. Я имею в виду кэшбэк для клиентов и ряд других «пряников». Основной акцент у нас сделан на внутренние расчеты с потенциальной и долгосрочной перспективой использования цифровых рублей в международной торговле.

— Какие перспективы у этого платежного средства в России и вообще в мире?

— Каждый новый платежный инструмент должен пройти пилотирование и испытание временем. Пока говорить о его превосходстве над существующими платежными инструментами не приходится. Посмотрим на результаты, выгоду, обороты. Выводы делать пока рано. Также многое зависит от особенностей внедрения цифрового рубля. В России в концепции одноуровневой системы плюсы пока неочевидны. Впрочем, все будет ясно после пилотирования цифрового рубля на клиентах. Мы в «Сбере» приступаем к этому в начале 2025 года и после итогов пилота будем судить о привлекательности цифрового рубля для клиентов.

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Интервью взял Максим Буйлов