«И в Китае, и в России почти не принято платить наличными»
Дмитрий Малых — о перспективах внедрения цифровых валют и платежей в них
Сегодня Китай является одним из основных партнеров России как в торговой, так и в финансовой сфере, при этом сокращение наличного оборота и ускоренная цифровизация в мире создали условия для введения цифровой валюты и в России, и в Китае. О разных путях развития платежных систем обеих стран «Ъ» рассказал руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых.
Руководитель блока «Транзакционный банкинг B2C» Сбербанка Дмитрий Малых
Фото: Предоставлено пресс-службой Сбербанка
— В чем сходство платежных привычек в России и Китае?
— И в Китае, и в России почти не принято платить наличными. На данный момент доля безналичных платежей в России составляет 70,9% (по оценке ЦБ, она еще выше и составляет 80%), а в Китае доля наличных платежей снизилась уже до 3,7%. Большинство покупок в обеих странах совершается через сервисы бесконтактной оплаты: бесконтактные банковские карты, QR-коды, биометрия, оплата онлайн в один клик зарегистрированной картой. Подавляющее число китайских пользователей платит через QR-код или мобильные платежи. Эволюция платежей в Китае перепрыгнула через один этап, который прошло большинство стран,— карточные платежные технологии для внутреннего массового потребителя. А локомотивами продвижения технологий платежей стали суперприложения WeChat и Alipay. Они стали неотъемлемой частью повседневной жизни китайцев.
WeChat — экосистема с аудиторией более 1 млрд пользователей внутри одной страны. Для сравнения, Telegram объединяет 900 млн пользователей во всем мире, аудитория в России составляет 85 млн. WeChat создал китайский технологический гигант Tencent. Изначально приложение работало как мессенджер, теперь это целый мир в смартфоне — китайские пользователи решают внутри приложения все свои насущные вопросы, начиная от покупки одежды и заканчивая арендой недвижимости. Это возможно благодаря интегрированной платежной системе на базе QR-кодов. Там же можно найти любые услуги, друзей по интересам, обсудить новости и т. д. Даже уличные попрошайки указывают код своего WeChat-кошелька для перевода денег.
У Alipay был другой путь развития — платежная система появилась в 2004 году как посредник между продавцами и покупателями на Taobao (торговая площадка Alibaba Group). Но платформа росла и использовалась другими мерчантами. С 2015 года компания активно инвестировала в платежные сервисы, вскоре вышла на международный рынок и была выделена в отдельную финансовую структуру. Платежи в Alipay также совершаются через QR-коды, а с 2017 года для дополнительной идентификации пользователя компания внедрила биометрию лица.
— Как получилось, что в Китае при наличии почти 5 млрд карт UnionPay основной способ оплаты — QR-коды?
— Революция платежных сервисов происходила буквально на наших глазах: за последние 30 лет произошел скачок от почтовых отправлений и наличных до моментальной оплаты заказа онлайн. В 90-х годах прошлого века в России появились банковские карты. С 2010 года в России начался повышенный спрос на безналичные карточные трансакции. Технологии бесконтактной оплаты появились в России в 2016 году, а в 2019-м страна стала мировым лидером по количеству проводимых бесконтактных платежей при помощи смартфона.
Китай подключился к глобальному рынку позже (после 2010 года), поэтому, несмотря на создание собственной платежной системы UnionPay, карты не получили большого распространения. К этому моменту смартфоны уже были доступны массовой аудитории, а значит, можно было сразу перейти к мобильным бесконтактным платежам — для этого уже была доступна вся необходимая инфраструктура. QR-код был проще и удобнее для потребителей, а также дешевле для операторов платежей и мерчантов. В 90-х годах такой возможности в России не было, конечно.
По этой же причине бесконтактная оплата по карте с помощью NFC в Китае не получила распространения. Эквайеры и мерчанты не видят смысла в ее развитии, когда практически любая покупка может совершаться либо по сканированию QR-кода в WeChat Pay и Alipay, либо онлайн.
— Как китайские туристы платят за границей?
— Самый очевидный способ — платить наличными. Также можно приехать в Россию, пойти в банк с паспортом и открыть карту нашей национальной платежной системы, но потребуется местная сим-карта и ряд других условий.
— Чем отличаются способы оплаты по QR в России и Китае и какие у них недостатки и преимущества?
— В Китае для того, чтобы использовать оплату по QR-коду, нужно завести аккаунт в китайском банке. Затем привязать карту или счет к приложениям WeChat и Alipay. В самих приложениях есть сканер QR-кодов. После сканирования нужно подтвердить списание денег либо кодом, который ты придумал, когда привязывал карту к приложениям, либо отпечатком пальца или по Face ID. У нас клиентский опыт другой: достаточно просканировать код камерой смартфона, и далее ты попадаешь на платежную страницу, где можешь выбрать, через какой банк будешь оплачивать.
— Когда в России начали развиваться платежи по QR и какие у этого направления перспективы?
— Мы запустили эту технологию в массовое использование в 2019 году. В 2022 году, после ухода из России международных платежных систем, а также Apple Pay и прочих аналогов, альтернативные платежи стали набирать популярность. Многие вернулись тогда к картам. Но за два года произошли очень интересные изменения. Рынок был открыт для технологий, и финтех-компании подняли все свои старые разработки, так как теперь на них открылся спрос со стороны клиентов и продавцов. За два последних года всего лишь 40% операций в офлайне совершается с использованием банковских карт, а 60% — это уже различные кнопки по типу SberPay и СБП. Такое Apple и не снилось.
Набирает популярность и оплата через QR, об этом говорят наши цифры и данные по нашим партнерам по платформе multi-QR, а также отчеты НСПК по их системе быстрых платежей. Но по сравнению с Китаем этот способ оплаты пока менее востребован. Самые известные у россиян QR-коды — это СБП и multi-QR от «Сбера». Их вы видите более чем на 1,6 млн наших терминалов в магазинах, кафе, на заправках и т. д. Серой зоной в развитии платежей через QR-коды в России пока остается отсутствие единого стандарта. А пока нет стандарта, клиентский опыт может отличаться как в лучшую, так и в худшую сторону — в этих условиях сложно сформировать устойчивый паттерн у клиента.
Центральный банк инициировал вопрос о создании единого QR, но дискуссии вокруг того, как оптимально решить задачу, еще идут. Крупнейшие игроки рынка согласны, что под эту задачу можно переиспользовать multi-QR, который уже объединяет 18 банков-партнеров и не требует дополнительных инвестиций от участников в создание инфраструктуры. У пользователей есть запрос на понятный клиентский путь, удобные платежи, которые могли бы предлагать различные платежные сценарии и давать выбор, каким банком тебе выгодно заплатить здесь и сейчас. При этом единый QR в нашем понимании — это не некий новый созданный QR, под который нужно адаптировать всю имеющуюся инфраструктуру эквайринга в стране, а взаимодействие имеющихся на рынке платформ таким образом, что, какой бы QR клиент ни считал, его оплата пройдет привычным способом благодаря интеграциям участников платежного рынка.
— Есть ли преимущества у платежей по QR перед токенизированными трансакциями по картам?
— Сложно однозначно выделить какое-то преимущество QR-кодов перед токенизированными картами и наоборот. Это разные сервисы, и они находят своих клиентов. Кому-то удобно оплатить телефоном в одно касание, и он пользуется этим, кому-то удобно отсканировать код и выбрать из списка банков, подключенных к платформе.
С 2010 года в России начался повышенный спрос на безналичные карточные трансакции. Большую популярность приобрела технология оплаты смартфоном с помощью NFC — этот сервис был встроен в телефоны Apple (iOS) и операционной системы Android. С 2014 года «Сбер» сделал ставку на бесконтактные платежи: активно инвестировал в разработки и устанавливал оборудование для бесконтактной оплаты в торговых точках. А в 2016 году мы первыми в стране запустили бесконтактные платежи через Apple Pay. Но в 2022 году, после ухода из страны платежных систем Visa и Mastercard, сервис Apple Pay стал недоступен. Но так как у нас уже были наработки, мы перезапустили сервис SberPay — так появился сервис SberPay NFC для Android-устройств.
Сегодня примерно две трети россиян используют смартфоны на Android, и их число постоянно растет, поэтому можно сказать, что большинству владельцев смартфонов в нашей стране доступна бесконтактная оплата. А те, у кого возможности подключить сервис нет, пользуются специальными платежными стикерами. Это наклейка на телефон со всеми функциями карты, при этом не нужно ее отдельно хранить, искать в кошельке или карманах, оплата по ней проходит так же, как и с NFC,— в одно касание.
— Биометрия — это новый способ оплаты. Чем отличается подход к оплате с помощью биометрии в Китае и России?
— Безусловно, оплата по биометрии — самое интересное решение бесконтактной оплаты, которое есть сегодня на рынке. Это новое направление в платежах, еще недавно его можно было увидеть только в научно-фантастических фильмах. В Китае первым оплату с помощью биометрии лица запустила Alipay в 2017 году. Но рост популярности этого способа серьезно затруднялся тем, что был выбран не самый оптимальный клиентский опыт и он занимал довольно много времени.
В 2023 году Tencent через сервис WeChat Pay ввела новую услугу для пассажиров метро — оплата проезда ладонью. В технологии используется идентификация по комбинации рисунка отпечатка ладони и рисунка вен. Дальше технология распространилась на магазины, кафе и рестораны, но все равно пока недотягивает до массового использования, хотя этот способ набирает популярность среди молодежи. Ведущим способом оплаты остаются все те же QR-коды, а биометрические технологии в платежах в Китае используются в большей степени как второй фактор для подтверждения спорных операций (верификации).
— Более чем за пять лет в единую биометрическую систему (ЕБС) собрали менее 300 тыс. образов. Как убедить граждан, что биометрия полезна и безопасна?
— Сейчас на пути развития биометрии есть два барьера. Один из них, так скажем, естественный: у потребителей вызывает дискомфорт то, что нужно делиться какими-то личными данными с государством, так как биометрия хранится в ЕБС. Тут, конечно, стоит обратить внимание на тот факт, что наши данные буквально везде, в цифровом мире уже нет смысла волноваться на эту тему. И с биометрией мы тоже сталкиваемся постоянно: паспортный контроль, Face ID на смартфонах и т. д. Но этот этап абсолютно естественный для новых технологий, и мы видим, как доверие к технологии растет, это показывает рост активных пользователей нашего сервиса. Второй барьер, более значимый,— это регулирование. Есть серьезные риски, что ужесточение регулирования в этой сфере может задушить развитие технологии. Один тревожный звонок уже есть: теперь активировать оплату по биометрии можно только в отделении, раньше подключить и пользоваться ее можно было сразу из приложения. Это затрудняет клиентский путь, а значит, снижает интерес со стороны потребителя.
— Какие основные проблемы в России и Китае на пути внедрения биометрии?
— В Китае сложностей на этапе внедрения оплаты по биометрии подкинул COVID-19. Когда все население Китая стало ходить в масках, это серьезно затормозило развитие лицевой биометрии. Более того, государственное регулирование в Китае предписывает компаниям использовать в биометрических сервисах только 3D-технологии. В результате стоимость оборудования по цене несопоставима с затратами на QR-коды. Мотивации у бизнеса вкладывать серьезные средства в такие проекты немного, так как коммерческий эффект непонятен в условиях сложившегося массового клиентского опыта с WeChat и Alipay. При этом в Китае биометрия активно используется в медицинских учреждениях для авторизации клиента и записи на прием, а также в секторе государственных услуг, в частности сервис, где можно оставить жалобу на работу государственных органов, авторизовавшись с помощью биометрии. Это помогает снижать затраты государства на персонал, а в случае медицинских клиник позволяет уменьшить ожидание и обеспечить надежную идентификацию клиента.
Наши люди позитивно относятся ко всем современным сервисам и находят оптимальный для своих потребностей вариант — приложить смартфон, оплатить QR или улыбнуться в камеру терминала. Но мы уверены, что именно биометрия через три-четыре года станет одним из самых востребованных способов оплаты. «Сбер» осознанно инвестировал в эту технологию, для того чтобы изменить платежный ландшафт в России. Мы проводили много экспериментов и искали технологию с нулевым уровнем фрода, компактную, удобную, относительно недорогую и не требующую финансового участия мерчанта. Так мы стали первооткрывателями оплаты по биометрии в России, а наша страна стала первой в мире, где технология используется массово.
— Биометрия, по вашей оценке, это идеальный клиентский путь для оплаты товаров и услуг?
— Для меня идеальный клиентский опыт в платежах — это полная свобода при высокой степени надежности. Я не хочу зависеть от бумажных денег, карты, телефона, который может разрядиться в самый неподходящий момент. Поэтому для меня идеальный опыт — это оплата по биометрии лица, которое у нас всегда с собой. Дальнейшее развитие технологии даст человеку возможность пользоваться всем спектром услуг, имея при себе минимум девайсов и предметов — ключей, карт, паспортов и т. д. И сделать это сегодня позволяет только биометрия, поэтому ее приоритет над всеми другими способами очевиден.
Мы запустили сервис «Оплата улыбкой» прошлым летом и видим, что число пользователей динамично растет. Сегодня это уже не пилот, а полноценное внедрение. Количество терминалов, которые принимают оплату по биометрии, приближается к отметке 700 тыс., а количество трансакций достигло уже 2 млн в месяц. Ежемесячный оборот по платежам с помощью биометрии достиг 1 млрд руб., число пользователей, которые воспользовались сервисом, уже превысило 1 млн, и это не предел. Каждый день к сервису подключается до 50 тыс. человек.
Сейчас мы общаемся с коллегами из других банков, которые тоже хотят дать такой сервис своим клиентам. И мы их в этом поддерживаем. У нас уже есть партнерство по QR — на нашей платформе объединены 18 банков, и их число постоянно увеличивается. Межбанковский биоэквайринг на собственной инфраструктуре «Сбера» будет реализован в декабре. Наши клиенты смогут оплачивать покупки сторонней картой в нашей биометрии уже в сентябре этого года. Те же, кто не является сейчас клиентом «Сбера», смогут платить любой своей картой по биометрии с декабря. Главное, чтобы сохранялись пространство для здоровой конкуренции и стимулы к инновациям, а госрегулирование способствовало развитию рынка. Игроки платежного рынка, создавая новые технологии, сами будут готовы давать рынку сервисы и идеальный клиентский опыт.
— В чем различие подхода к цифровой валюте центральных банков в России и Китае?
— Для начала отмечу, что сокращение наличного оборота и ускоренная цифровизация в мире создали условия по введению цифровой валюты и в России, и в Китае, однако между нами есть очевидные различия, прежде всего в вопросе регулирования. Так, в Китае, в отличие от России, создаваемая система цифрового юаня во многом идет по пути сложившейся двухуровневой банковской системы, а не по пути создания, по сути, дублирующей отдельной расчетной системы для цифровой валюты (рубля). Например, если в Китае НБК (центральный банк Китая) сам эмитирует цифровые рубли, то кошельки открывают операторы, которыми являются банки (шесть госбанков). При этом отсутствует прямая связь с самой финансовой инфраструктурой Китая. То есть для Китая цифровизация расчетов в юанях позволит укрепить контроль над внутренней финансовой системой, повысить международную роль юаня и снизить зависимость от доллара США. И конечно, это продвижение цифрового юаня на международной арене, особенно в рамках известной инициативы «Один пояс, один путь». В России же концепция другая. ЦБ открывает кошельки финансовым организациям, а также кошельки физическим и юридическим лицам непосредственно по их поручению через банки (финансовые организации). Но при этом у нас система одноуровневая — когда главную скрипку играет ЦБ, а выгода для потребителей неочевидна и непрозрачна. Я имею в виду кэшбэк для клиентов и ряд других «пряников». Основной акцент у нас сделан на внутренние расчеты с потенциальной и долгосрочной перспективой использования цифровых рублей в международной торговле.
— Какие перспективы у этого платежного средства в России и вообще в мире?
— Каждый новый платежный инструмент должен пройти пилотирование и испытание временем. Пока говорить о его превосходстве над существующими платежными инструментами не приходится. Посмотрим на результаты, выгоду, обороты. Выводы делать пока рано. Также многое зависит от особенностей внедрения цифрового рубля. В России в концепции одноуровневой системы плюсы пока неочевидны. Впрочем, все будет ясно после пилотирования цифрового рубля на клиентах. Мы в «Сбере» приступаем к этому в начале 2025 года и после итогов пилота будем судить о привлекательности цифрового рубля для клиентов.
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