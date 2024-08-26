Один человек погиб и трое ранены при обстрелах Белгородской области за сутки

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 35 беспилотников и 123 боеприпасов. В результате один человек погиб и трое получили ранения. Повреждены 39 частных домовладений и 17 автомобилей, нарушены линии электроснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

В Белгороде система ПВО уничтожила беспилотник самолетного типа.

В Белгородском районе атакованы села, Журавлевка, Петровка, Устинка, Соловьевка и Щетиновка, а также поселки Октябрьский и Разумное. ВСУ применили пять дронов и девять боеприпасов в ходе трех обстрелов. В результате удара беспилотника в селе Соловьевка погиб мирный житель: от полученных ранений мужчина скончался на месте. Повреждены два частных дома и две надворные постройки.

В Валуйском городском округе ВСУ обстреляли село Старый Хутор, применив четыре дрона. Частично разрушены шесть частных домовладений, социальный объект, нарушены линия электропередачи и инфраструктурный объект связи.

В Волоконовском районе под удар попали села Новое и Тишанка, поселок Пятницкое и хутор Старый. Для атак использовались 26 боеприпасов в ходе трех обстрелов и два БПЛА. Поврежден газопровод.

В Грайворонском городском округе атакам подверглись села Безымено, Мокрая Орловка, Новостроевка-Первая, Новостроевка-Вторая, Смородино и Пороз, а также поселок Горьковский. Удары наносились посредством восьми БПЛА и 44 боеприпасов в ходе восьми обстрелов. Пострадали десять частных домов (из них четыре сгорели) и надворная постройка.

В Краснояружском районе ВСУ обстреляли поселки Красная Яруга и Прилесье, села Вязовое, Колотиловка и Репяховка с помощью десяти беспилотников и четырех боеприпасов в ходе одного удара. На участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в результате атак двух FPV-дронов ранены два мирных жителя. Мужчине и 17-летней девушке с минно-взрывными травмами и осколочными ранениями оказали первую помощь в Краснояружской ЦРБ. Девушка доставлена в детскую областную клиническую больницу, мужчина отправлен на амбулаторное лечение. За сутки в районе повреждены пять частных домов, девять автомобилей, линии газо- и электроснабжения.

В Ракитянском районе за медицинской помощью обратился мужчина, пострадавший в результате обстрела поселка Ракитное ночью 25 августа. Ему оказали помощь в городской больнице №2 Белгорода, дальше лечиться он будет амбулаторно.

В Шебекинском городском округе атакованы город Шебекино, села Вознесеновка, Графовка, Зиборовка, Муром, Нежеголь, Новая Таволжанка, Середа и Терезовка, а также хутор Мухин. ВСУ применили 40 боеприпасов в ходе 11 обстрелов и пять дронов (один из них сбит ПВО). Повреждения получили 16 частных домов, восемь автомобилей, социальный объект, складское помещение на территории сельхозпредприятия, линии электропередачи и газоснабжения.

Сутками ранее ВСУ обстреляли восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 66 боеприпасов и 39 беспилотных летательных аппаратов. В результате погибли пять человек и ранены 14. Повреждены 19 частных домовладений, один многоквартирный дом, три коммерческих объекта, административное здание, хозяйственный объект, 13 автомобилей, одна «Газель», линии электропередачи и газопровод.

О том, что происходит в Черноземье после ввода войск России на Украину, читайте в онлайн-трансляции.

Денис Пискунов

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