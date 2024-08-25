Еще один белгородец погиб при атаке со стороны Украины

Житель села Соловьевка Белгородского района погиб на месте от полученных ранений в результате атаки беспилотника. Мужчина скончался до приезда бригады скорой медицинской помощи, сообщил у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Трагедию выявили по результата обхода. Губернатор сообщил об атаке беспилотника в 9:44 утра. По его данным на тот момент, пострадавших не было, а после сброса взрывного устройства с беспилотника полностью сгорел коммерческий объект. В результате сброса взрывных устройств с БПЛА повреждены два частных домовладения и легковой автомобиль, а при атаке дрона-камикадзе в многоквартирный доме выбиты окна и посечен фасад, при этом в одной из квартир повреждена внутренняя отделка и разрушен балкон.

За прошедшие сутки из-за украинских налетов погибли пять человек и еще 14 получили ранения. Серьезные последствия — в райцентре Ракитное: именно там скончались все пятеро, а 13 пострадали.

Александр Прытков

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