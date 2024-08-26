В Белгородской области при атаке украинских FPV-дронов ранены два человека

Украинские FPV-дроны атаковали движущийся автомобиль на участке автодороги Красная Яруга — Вязовое в Белгородской области. Об этом рассказал у себя в Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

Мужчин и 17-летняя девушка получили минно-взрывные травмы, сотрясение головного мозга и различные осколочные ранения. Первую помощь им оказали врачи Краснояружской центральной районной больницы. Для прохождения дальнейшего лечения девушка направлена в детскую областную клиническую больницу, а мужчина — в больницу №2 в Белгород. Автомобиль полностью сгорел.

Днем 25 августа Вячеслав Гладков сообщил о гибели жителя села Соловьевка. Мужчина скончался на месте до приезда скорой от полученных ранений в результате сброса взрывных устройств с БПЛА.

За сутки в из-за украинских атак в Белгородской области пять человек погибли, а 14 пострадали.

Подробнее об этом читайте в материале «Ъ» «Ракетная ночь».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте