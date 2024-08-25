ВСУ за сутки атаковали восемь белгородских муниципалитетов; пять человек погибли, 14 ранены

За прошедшие сутки ВСУ атаковали восемь муниципалитетов Белгородской области с помощью как минимум 66 боеприпасов и 39 беспилотных летательных аппаратов. В результате погибли пять человек и ранены 14. Повреждены 19 частных домовладений, один многоквартирный дом, три коммерческих объекта, административное здание, хозяйственный объект, 13 автомобилей, одна ГАЗель, линии электропередачи и газопровод. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

В Ракитянском районе в поселке Ракитное погибли пять мирных жителей, а число раненых увеличилось до 13 человек: девушка утром самостоятельно обратилась в райбольницу, с учетом характера и тяжести ранения ее направили больницу №2 в Белгород. Повреждены 12 частных домов, два коммерческих объекта, семь автомобилей, газопровод и линия электропередачи.

В Белгородском районе атакованы поселок Разумное, села Ближнее, Бочковка, Красное, Красный Октябрь, Крутой Лог, Никольское, Петровка, Репное, Солнцевка, Соловьёвка и Щетиновка. По ним ВСУ выпустили 15 беспилотников (семь сбиты), а также 14 боеприпасов в ходе двух обстрелов. В Никольском БПЛА атаковал легковой автомобиль — водителя с минно-взрывной травмой правого плеча попутным транспортом доставили в больницу №2 Белгорода. Медики оказали ему необходимую помощь, далее он будет лечиться амбулаторно. Повреждены многоквартирный и частный дом и четыре автомобиля. Кроме того, полностью сгорел коммерческий объект.

В Шебекинском городском округе по хутору Мухин, селам Красное, Безлюдовка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка выпущено 12 боеприпасов и девять БПЛА (один сбит). Повреждены четыре частных домовладения, две надворные постройки, административное здание и хозяйственный объект, полностью сгорела ГАЗель.

В Грайворонском горокруге по поселку Горьковский, селам Безымено, Новостроевка-Первая и Пороз выпущен 21 боеприпас в ходе трех обстрелов и три беспилотника. В Безымено вследствие повторных атак дронов полностью сгорел частный дом.

В Борисовском районе села Байцуры и Цаповка атаковали три беспилотника. Поврежден частный дом.

В Волоконовском районе по селу Новое, хуторам Плотвянка и Старый выпущены десять боеприпасов во время трех обстрелов и восемь беспилотников. Осколками посечены два легковых автомобиля.

В Краснояружском районе по селам Вязовое и Колотиловка выпущено девять боеприпасов в ходе трех обстрелов. Пострадавших и повреждений нет.

Белгород атаковал БПЛА самолетного типа. Пострадавших и повреждений нет.

Сутками ранее ВСУ атаковали девять белгородских муниципалитетов. Ранения получили пять человек. Различные повреждения зафиксированы в семи муниципалитетах.

Александр Прытков

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