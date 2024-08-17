Скидки на школьные принадлежности предоставят некоторым категориям граждан Сочи

В Сочи мэрия совместно с предпринимателями договорились о предоставлении скидок на школьные товары и детскую одежду для малоимущих, многодетных семей и семей участников СВО. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

В результате проведенной работы с 65 организациями и индивидуальными предпринимателями почти все торговые сети предложили скидки для малоимущих семей, многодетных родителей и семей участников СВО. Информацию о размере и наличии скидок можно получить, обратившись непосредственно в торговые сети.

Ранее «Ъ-Сочи» сообщал, что в Сочи количество первоклассников сократилось на 11%. В этом учебном году за парты впервые сядут 7,2 тыс. детей. Это на 900 меньше по сравнению с данными прошлого года.

Мария Удовик

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