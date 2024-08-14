Колоритная Пенза: фестиваль «География России» продолжает путешествие по регионам

Просветительский проект «География России» продолжается: ресторан RUSKI (354 Restaurant Group by Vasilchuki) при поддержке Комитета по туризму города Москвы и Гастрономическая карта России продолжает один из самых удивительных гастрономических фестивалей последних лет. Изучение русской культуры, открытие ярких локальных вкусов, знакомство с талантливыми шеф-поварами из разных регионов России — в новом сезоне проект путешествует по важнейшим городам с особыми ценностями.

В этом году проект запустил третий сезон, который проходит под эгидой «География России. Гордимся достижениями». Всего за несколько лет фестиваль покорил сердца миллионов россиян, показав, насколько богата и удивительна российская гастрономическая культура и открыл новые возможности для десятков талантливых региональных шефов. За два сезона проекта команда холдинга посетила уже 18 регионов нашей прекрасной и необъятной страны, а в этом году к ним прибавятся еще 10.

Очередной гастрольный ужин шеф-повар ресторана RUSKI Александр Волков-Медведев проведет в Пензе — образцовой русской провинции. «В Пензе — вся история России, вся ее таинственная даль. Если тебя в Пензу пригласили, это как почетная медаль»,— следуя совету поэта Евтушенко, команда «Географии России» отправится в ресторан «Засека» — гастрономическую визитную карточку Пензы.

В послужном списке шеф-повара «Засеки» Тимура Лясникова — такие знаковые проекты, как «ЦДЛ» в Москве, Brasserie Caf Pouchkine в Париже, ZIMA в Лондоне и многие другие. В Пензе шеф и его команда готовят традиционные и авторские русские блюда, сохранив в меню исторические хиты ресторана: грибы, запеченные в сметанном соусе по рецепту 1978 года, бараний бок с гречневой кашей, фирменные сырники из русской печи, и привнося свежий взгляд на локальные продукты.

Ужин в 4 руки состоится 15 августа в 19:00. Шефы Александр Волков-Медведев и Тимур Лясников совместно продемонстрируют 8 подач с использованием региональных продуктов.

В меню гастрольного ужина:

Редька с медом и лисичками;

Пате из дичи с ягодным гелем, грибной икрой и яблочным тарт-татеном;

Рулет из кольраби с сыром «Эконива» и соусом из пахты;

Сурский судак с картофелем в трех текстурах и тартаром из малосольных огурцов;

Стерлядь легкого дыма с хрустящими кореньями и икорным соусом;

Зразы из кабана с копченой тыквой, кленовым сиропом и соленой брусникой. Подаются с алкогольным сопровождением — водкой «Чистые росы»;

Лимон и лимонный лед;

Лесной десерт».

Стоимость ужина: 7.000 рублей

Партнеры гастрономического фестиваля «География России» в 2024 году: Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса, ВТБ Банк, ВТБ Чаевые, ЭкоНива, Чистые Росы, Природная вода «Жемчужина Байкала» (BAIKAL PEARL), Краснополянская косметика.

Информационные партнеры фестиваля «География России» в 2024 году: Chef.ru, Русское Радио, RussPass, Коммерсант Кубань, РБК Краснодар, Федеральный Бизнес-журнал, Первые лица, Men Today, 50taste of Russia, тг-каналы: Сысоев FM, Зона комфорта, Ян ресторан, Мир, гамарджоба,

География реализации третьего сезона проекта:

Калининград, Новосибирск, Хабаровск, Анадырь, Грозный, Горно-Алтайск, Нижний Новгород, Пенза, Минеральные Воды, Севастополь.

О проекте

Популяризация гастрономического туризма в России — актуальное и перспективное направление ресторанной индустрии, способствующее возрождению знаковых рецептов русской кухни с учетом технологий и опыта нового времени. Проект дает возможность популяризировать русскую кухню для развития ресторанной и туристической отраслей и открывает новые возможности для молодых талантливых шефов со всей страны.

Фестиваль «География России» представляет уникальное исследование русской кухни, с каждым новым сезоном приобретая все более впечатляющий масштаб. Шеф-повар Александр Волков-Медведев, один из самых известных экспертов русской кухни, отправляется в незабываемое путешествие по России, чтобы выбрать самые интересные рецепты нашей гастрономической культуры. В этом году их представят десять новых регионов-участников и десять самых талантливых шефов.

Финал проекта состоится в главном московском ресторане русской кухни RUSKI: во время гала-ужина шефы из разных городов презентуют изумительный гастрономический сет, который будет введен отдельным меню, чтобы его могли попробовать все гости RUSKI.

Сеты «География России» вводятся отдельным меню ресторана RUSKI с логотипами всех участников проекта и стилизованной подачей в форме географической карты.

Все выпуски о новых регионах-участниках можно увидеть на собственном медиапространстве проекта «География России», который транслируется на Rutube, VK-видео и YouTube. Наблюдателей ждут 10 выпусков, где можно познакомиться с региональной кухней, погрузиться в культурный код, узнать об уникальных продуктах каждого региона и, конечно же, самых красивых туристических местах нашей страны.

Проект «География России» стал победителем премии «Пальмовая ветвь ресторанного бизнеса» в номинации «PR-кампания года 2022».

Для справки:

«Засека» — ресторан русской кухни в виде сказочного русского терема с настоящей печью и волшебной атмосферой, ставший одной из визитных карточек города. Над архитектурным проектом работали известные художники и ремесленники, а инженеры наполнили деревянные палаты «умными» решениями. Сохранив образ старинного терема, «Засека» превратилась в современный эко-комплекс, органично вписанный в природный и исторический ландшафт.

«ЭкоНива» — №1 в России и Европе по производству сырого молока. Компания создаёт натуральные молочные продукты из молока высшего сорта собственных ферм по принципу «от поля до прилавка». Среди них есть особая коллекция премиальных твердых сыров Drr с «мытой коркой», аналогов которым нет в России.

Чистые Росы — первая органик-водка России. Состоит только из солодового органик-спирта и артезианской воды. Органическая пшеница, рожь и ячмень для производства водки «Чистые Росы» выращена в соответствии с органическим законодательством на сертифицированных полях экохозяйства «Биосфера» (Республика Мордовия), почвы которого не подвергались воздействию неорганических удобрений с 2002 года.

Однозерновой солодовый органик-спирт — уникальная основа органик-водки, производится по возрожденной технологии методом естественного солодового брожения на медном оборудовании Кемлянского спиртового завода, прошедшего сертификацию по органик-стандартам.

Все этапы создания сертифицированы по органик-стандартам России, США и Евросоюза.

Объем зерна для изготовления органик-спирта ограничен урожайностью года и площадью поля, именно поэтому органик-водка «Чистые Росы» выпускается ограниченными партиями, и каждая бутылка получает свой индивидуальный номер.

Банк ВТБ — системообразующий универсальный российский банк, один из лидеров рынка финансовых услуг. Банк работает со всеми категориями клиентов — крупным, средним и малым бизнесом, индивидуальными предпринимателями, самозанятыми и физическими лицами.

ВТБ Чаевые — сервис по сбору чаевых на карту через QR-код. Без комиссии на карты ВТБ. Возможность собирать чаевые как индивидуально, так и группой.

Краснополянская косметика — бренд натуральной косметики, которую уже более 15 лет производят в горах Красной Поляны. Все средства сочетают в себе пользу природных ингредиентов, заботливо выращенных на собственной экоферме, с действием высокотехнологичных инновационных активов, и идеально подходят для ежедневного ухода.

«Гастрономическая карта России» — первый межотраслевой проект Екатерины Шаповаловой по развитию туризма и внедрению российской кухни в туристическую инфраструктуру России. Объединяет тысячи шеф-поваров, рестораторов, отельеров и производителей в регионах России.

Природная вода "Жемчужина Байкала" (BAIKAL PEARL) — это негазированная вода из подземного источника глубиной более 60 метров. Миллионы лет чистейшая природная вода содержится в подземных месторождениях вокруг Байкала. Легендарное озеро пополняется из подземных рек водой, нетронутой цивилизацией.

Дизайн бутылки и логотип созданы такими, чтобы каждый мог увидеть в нем свой Байкал. Уникальные элементы оформления, в виде наскальных рисунков с утеса на берегу озера, сложная коническая геометрия самой бутылки гарантируют защиту от подделки.

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