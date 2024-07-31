Директор по продукту в «Авито» Иван Зимин в интервью «Ъ-Review» рассказал о том, как меняется конкуренция в онлайне, оценил перспективы российского сегмента МСП и влияние новых технологий на платформенную экономику.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Продуктовый директор «Авито» Иван Зимин

Фото: «Авито» Продуктовый директор «Авито» Иван Зимин

Фото: «Авито»

— Объем поддержки МСП заметно вырос в последние годы, но размер этого сектора все еще не такой большой, как, например, в развитых странах. С чем это связано, по вашему мнению?

— Давайте подойдем к этому вопросу по частям. По состоянию на 2022 год государство оценивает вклад МСП в ВВП России на уровне 21%. При этом есть целый ряд развитых и развивающихся стран с более высоким вкладом: в США вклад МСП составляет 43,5% ВВП. Эта доля немного падает, так как крупный бизнес растет быстрее сейчас. Но все равно это в два раза больше, чем в России. В Индонезии вклад МСП составляет 61%, в Китае, с которым мы тоже можем себя сравнивать,— около 60%. Конечно, определение размера этого сектора разнится по странам, но для общего понимания такие цифры подходят. Из этих сопоставлений мы видим, что у российского МСП есть потенциал роста в два-три раза.

Второй нюанс — это доля занятых. Малый и средний бизнес более трудоемкий, ведь на больших предприятиях выше уровень автоматизации. Поэтому доля занятости в нем, как правило, на 10–20 процентных пунктов (п. п.) выше вклада сектора в ВВП. В России в МСП сейчас занято 36% работающего населения, в развивающихся странах эта доля может достигать 80%. То есть рост этого сектора у нас может произойти при кратно большем найме — это основной сдерживающий фактор роста сектора. Не кредиты, не регуляторика, а люди. Если решить вопрос дефицита кадров, то точек роста более чем достаточно.

— Что это за точки роста? Речь идет о переходе в онлайн?

— Мы ждем, что рост электронной коммерции будет продолжаться. Раньше самым популярным способом предпринимательства было открытие магазина или торговой точки. Рынок сбыта в таком случае был ограничен людьми, которые проходили мимо этой офлайновой точки. Поэтому зачастую это был очень маленький бизнес. Онлайн, особенно с федеральной доставкой, открывает возможности для людей, которые могут предугадать спрос и поставить товар, продать его всем людям, которые в нем заинтересованы. То есть если ваш товар востребован, он имеет конкурентоспособную цену, его купят все люди в стране. Это классно, и это, собственно, одна из причин, почему онлайн так хорошо растет и развивается — можно выйти сразу же на большие объемы, а также быстро проверить, насколько востребован товар.

Еще один перспективный сектор — онлайн-услуги. Здесь тот же драйвер, только без доставки. Но есть и другой фактор — в интернете вы можете предлагать свои услуги неограниченному количеству людей, многие из них осуществляются дистанционно, и выбор поставщиков будет шире — можно выбрать исполнителя, посмотреть его историю, отзывы о его работе. Рынок услуг в онлайне только начал формироваться, и здесь мы видим и свой потенциал, и перспективы для развития людей.

Еще одна очевидная вещь, которая будет в следующие годы востребована,— онлайн-рекрутинг. Потребность в кадрах остается сдерживающим фактором роста, а нанимать, конечно, удобнее онлайн.

— Как такой переход в онлайн повлияет на конкуренцию? Более успешные игроки теперь быстрее замещают менее успешных — раньше владелец точки у дома мог рассчитывать по крайней мере на локальный спрос.

— Конкуренция, конечно же, повышается. Но мы знаем и на практике, и в экономической теории, что конкуренция — это хорошо и для покупателя, и для продавца. Покупатель получает товар или услугу качественнее и доступнее по цене. Поставщикам конкуренция, с одной стороны, осложняет работу, но с другой — растит их эффективность и продуктивность. Компания быстрее может понять, конкурентоспособен ее товар или нет: в офлайне вы эту реакцию получите в лучшем случае через полгода, а онлайн свою бизнес-идею можно проверить быстрее и с меньшими издержками. Поэтому конкуренция выше, но стартовать проще. Так что те, кто готов обеспечивать ценность клиенту, выигрывают от конкуренции, и это их мотивирует развиваться. А те, кто не готов над этим работать, и так проиграли бы, просто это заняло бы больше времени и стоило бы дороже. Конкуренция — ускоритель прогресса.

— Какое влияние это оказывает на конкуренцию среди самих бизнесов? Речь идет скорее об эффекте масштаба и сетевых эффектах.

— То, что мы видим по своей статистике, не сильно отличается от данных по МСП по стране или по другим странам. Кто запустился и смог прожить два-три года, выходит на стабильный рост и развитие. Социальный лифт для них начинает работать — с каждым годом они поднимаются и чувствуют себя лучше и лучше. Я бы не смотрел на это как на проблему, потому что мы как крупная онлайн-площадка видим, сколько новых ниш открывается постоянно, сколько новых возможностей появляется, особенно в периоды структурных трансформаций в экономике. Мы видим, что средний и малый бизнес гораздо быстрее и успешнее вписывается в новую реальность. Если сказать по-простому — кто ищет путь в бизнес, тот его находит, может, не с первого раза, не с первой идеи, но в целом шансов у предпринимателей в современном мире намного больше, чем 10–20 лет назад.

— Получается, что ключевым навыком становится адаптивность.

— В принципе, да.

— Сейчас популярны дискуссии о платформенной экономике, как это влияет на развитие рынка. Как вы видите собственное влияние?

— У «Авито» простая цель — помочь каждому улучшить собственную жизнь и жизнь людей вокруг. Поэтому площадка доступна всем: как обычным людям, которые продают детские коляски, телефоны, квартиры, машины, так и бизнесам. Мы, с одной стороны, хотим сохранить и укрепить классическую модель торговли между людьми. У человека может быть выбор — купить новую коляску или ту, которой уже кто-то пользовался, ведь такие товары могут послужить не одному поколению детей. С другой стороны, мы даем, даже самым маленьким бизнесам, возможность для быстрого старта. Чтобы начать продавать на «Авито», достаточно зарегистрировать аккаунт, пройти верификацию и за пару кликов разместить объявление — если оно в рынке, первые звонки поступят в течение нескольких часов. В этом плане мы сильно продвинулись по простоте и скорости начала бизнеса.

Параллельно «Авито» развивает более сложные инструменты и продукты для того, чтобы бизнес мог ими воспользоваться для анализа рынка и разработки стратегии развития.

Мы стараемся это делать, не потеряв нашу суть, когда люди продают людям, а микробизнесы и индивидуальные предприниматели могут сами на площадке вести свое дело. Моя команда как раз развивает инструменты, помогающие частным продавцам и бизнесу масштабировать продажи и найм на «Авито».

— У вас есть программа с Минэкономики, она для чего запускалась?

— Мы понимаем, что малому бизнесу особенно сложно начать, решиться и выйти на какие-то первые продажи для того, чтобы понять, есть ли вообще рынок под их товар или услугу, мы стараемся помогать. С Минэкономики у нас есть совместный проект, который реализуется через центры «Мой бизнес». Мы выдаем субсидию до 25 тыс. на организацию первых продаж. Это ускоряет проверку спроса. Такие «подъемные» от «Авито» и Минэкономики. Через программу уже прошли тысячи малых бизнесов, мы хотим это масштабировать — думаю, к концу года сможем поделиться свежими цифрами.

— Как дальше будет развиваться площадка? Какие тенденции видите?

— Во-первых, мы много инвестируем в развитие технологий безопасной сделки. Самый уже привычный пример — «Авито Доставка», благодаря которой можно совершать покупки по всей стране. Мы холдируем деньги, пока товар не получен, а также организуем процесс возврата, если товар не подошел. Аналогично развивается безопасная сделка и в других вертикалях, например, мы помогаем клиентам продать или купить автомобиль в онлайне, заботясь тем самым о пользовательском опыте. В этом плане ценностное предложение такое: во-первых, это экономит время и, во-вторых, позволяет иметь более высокие ожидания по качеству услуги. Качество повышается за счет накопления отзывов и рейтингов, благодаря которым клиент выбирает оптимального контрагента.

Во-вторых, продолжаем развивать инструменты для профессиональных продавцов. Мы помогаем разобраться, в чем может быть, как это модно говорить у маркетологов, «уникальное торговое предложение» и оптимизировать стратегию своих продаж на «Авито». При этом наша фишка в том, что для микробизнеса и частных продавцов мы оставляем суперпростой клиентский опыт. Чтобы любой мог быстро начать работать с «Авито» за пять минут.

И третье, это, конечно, искусственный интеллект. Как и многие компании, мы ищем форматы приземления генеративных нейросетей на бизнес-задачи.

— Если говорить о безопасной сделке и транзакциях — это реалистично для всех направлений?

— Многие сегменты традиционно медленнее идут к транзакции — купить квартиру, например, в онлайне можно уже сегодня, но это еще не мейнстрим. Да, этот рынок не так стремительно меняется. То же самое с машинами, с арендой коммерческой недвижимости, и даже в найме сотрудников — сделать его в онлайне так, чтобы не нужно было ходить на собеседования в офлайне, это, конечно, заветная мечта, но мы только к ней идем.

— Вернемся к ИИ. Какие здесь могут быть ИИ-продукты от «Авито»?

— Давайте разделим ИИ на два больших направления, первое — это ChatGPT и прочие chat-based интерфейсы, второе — более традиционный ИИ, когда машину просят оценить, насколько привлекателен товар, услуга, насколько вероятно, что пользователь что-то купит, заинтересуется, проведет время. По сути, это технологии, которые помогают персонализировать пользовательский опыт— будь то выдача объявлений на «Авито» или видео TikTok. Это такой классический ИИ, которому уже лет 15.

Именно второе направление, несмотря на то что это не такая хайповая тема, имеет много прикладных применений. И «Авито» в этом плане не исключение: например, примерно половина сделок осуществляется не после того, как человек что-то нашел в поиске, выбрал, кликнул и пообщался с продавцом, а через ленту рекомендаций. Это тот ИИ, который помогает подбирать предложения под каждого человека персонально, в соответствии с его историей поисков, интересами. При этом та часть, которая про GenAI, очень хайповая и популярная сейчас, но ее практическое применение только-только начинает появляться, в том числе и «Авито». Можем генерировать заголовки объявлений, подсказывать, как лучше поступить в той или иной ситуации, упрощать жизнь агентам поддержки, подсказывать им ответы, в каких-то случаях автоматизировать поддержку.

Интервью взяла Ксения Ильина