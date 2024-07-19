Глава комитета Госдумы Аксаков призвал запретить игру Hamster Kombat

Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков («Справедливая Россия — За правду») назвал мошенничеством Telegram-игру Hamster Kombat и заявил о необходимости запретить ее в России. По словам депутата, пока Госдума внимательно не рассматривала этот вопрос, но обсуждение точно состоится.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Анатолий Аксаков

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Приложение Hamster Kombat было запущено в Telegram в мае 2024 года. В ней игрокам предлагается собирать монеты с помощью кликов по виртуальному хомяку, а также создавать собственную стратегию дохода при помощи виртуальных вложений.

По мнению Анатолия Аксакова, Hamster Kombat негативно действует на россиян и может быть очередной ловушкой мошенников. «Такие вещи надо пресекать. На мой взгляд, это явно мошенничество. Манипулирование и использование психологии граждан. Особенно тех, кто и работать толком не хочет, а мечтает, чтобы можно было поиграть с минимумом усилий и разбогатеть»,— рассказал депутат в интервью «Парламентской газете».

Отдельное внимание господин Аксаков обратил на дополнительные задание в игре, которые позволяют заработать больше монет или бусты, чтобы быстрее прокачивать хомяка. Например, за счет ежедневного просмотра видео на YouTube, в которых рассказывается о разных трендах и последних событиях из мира инвестиций. На последнем видео на канале Hamster Kombat (опубликовано 12 часов назад) — более 5 млн просмотров.

«К сожалению, явление подверженности масс внешнему влиянию в последнее время у нас действительно наблюдается и порой приводит к крайне негативным последствиям. Люди доверчивы, люди легко поддаются на манипуляции и прочие хитрые ходы. Иногда все это даже чуть ли не до интернет-зависимости доходит»,— отметил господин Аксаков.

По словам депутата, пока Госдума внимательно не изучала возможные ограничения Hamster Kombat в России. Точно сказать, когда начнется обсуждение, нельзя. Так же как и то, что именно будут рассматривать: блокировку Hamster Kombat или какое-либо дополнительное регулирование проектов, связанных с криптовалютами. «Но обсуждать надо точно»,— заключил Анатолий Аксаков.

Спустя месяц после запуска игры МВД России предупредило, что мошенники начали получать данные о пользователях Hamster Kombat. По информации ведомства, злоумышленники предлагали зарегистрироваться в игре, однако вместо ссылки на официальный бот пользователи получали ссылку на фишинговые ресурсы. Так мошенники собирали сведения о геолокации, Wi-Fi-точке, учетных записях и контактах игроков. В июле МВД сообщило о массовом взломе аккаунтов в Telegram пользователей Hamster Kombat.

Подробнее о том, как устроена игра, — в материале «Ъ» «Тап-тап».

Милена Костерева