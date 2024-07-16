Сбербанк подал заявление о банкротстве российского подразделения Pandora

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал заявление Сбербанка (MOEX: SBER) с требованием признать банкротом АО «Панклуб». Этому юрлицу принадлежит франшиза международной сети ювелирных магазинов Pandora в России.

Заявление поступило в суд вчера, 15 июля, и к рассмотрению пока не принято, следует из картотеки арбитражных дел. Сумма обязательств должника перед заявителем в карточке дела не приводится.

В 2022 году Pandora заявила о приостановке деловых отношений с Россией. АО «Панклуб» — официальный дистрибутор Pandora на российском рынке. С 2015 года владельцем «Панклуба» считается Сбербанк, до этого компания входила в группу компаний «Связной».

В июле 2023 года «Панклуб» хотел через московский арбитражный суд взыскать 8,84 млрд руб. со своего единственного акционера — кипрской Panclub Enterprises Ltd, подконтрольной «Сберу». В мае 2024-го Сбербанк подал в суд два иска к Panclub Enterprises Limited и ГК «Связной» о взыскании около 9 млрд руб.

Подробности — в материале «Ъ» «"Панклуб" взыскивает долги».

Лаура Кеффер