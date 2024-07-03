Директор «Ямалтрансстроя» Максим Лясин арестован по делу экс-мэра Воронова

Генерального директора компании «Ямалтрансстрой» Максима Лясина Басманный районный суд Москвы заключил под стражу до 1 сентября по делу о взятке бывшего мэра Нового Уренгоя (Ямало-Ненецкий автономный округ, ЯНАО) Андрея Воронова, сообщила пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы.

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Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы Максим Лясин

Фото: пресс-служба судов общей юрисдикции Москвы

Ему предъявлено обвинение по ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере), он также является руководителем проекта «Проектстройсервис».

Напомним, Андрею Воронову предъявлено обвинение по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере), он заключен под стражу до 1 сентября. Басманный суд Москвы зарегистрировал дело 3 июля. По данным следствия, занимая пост замгубернатора ЯНАО, он получил взятку в виде дизайнерских услуг в доме его семьи. Суд также арестовал еще двух фигурантов по этому делу за дачу взятки — архитектора проекта «Проектстройсервис» Эдуарда Полянского и исполнительного директора этой компании Григория Нака.

Ирина Пичурина

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