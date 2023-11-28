Власти Китая считают, что независимость Тайваня означает войну

Китай готов предоставить широкие возможности для мирного воссоединения с Тайванем, но не потерпит «сепаратистской деятельности», направленной на «независимость Тайваня». Об этом заявил представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР Чэнь Биньхуа. Так он прокомментировал заявления членов Демократической прогрессивной партии Тайваня о том, что у Пекина «нет графика» для военных действий в отношении острова.

По его словам, материковый Китай «не потерпит и не будет проявлять снисхождение» к силам «независимости Тайваня», если они осмелятся «пойти на риск и провоцировать инциденты, продвигающие независимость Тайваня». Дипломат сослался на закон о борьбе с сецессией, предполагающий, что государство должно использовать немирные средства и другие необходимые меры для защиты суверенитета и территориальной целостности Китая.

«Я хочу подчеркнуть, что "независимость Тайваня" означает войну»,— отметил господин Чэнь (цитата по CGTN). Он призвал жителей Тайваньского региона выступить против «независимости Тайваня» и способствовать «возвращению отношений между двумя сторонами пролива на путь мирного развития».

Китай считает Тайвань своей территорией и неоднократно проводил учения возле острова. В частности, крупные маневры были организованы в августе ВВС и ВМС Народно-освободительной армией КНР в качестве «серьезного предупреждениея сепаратистским силам», поддерживающим независимость острова. В конце того же месяца администрация США одобрила выделение $80 млн Тайваню на закупку вооружения. В сентябре Китай представил план углубления интеграции с островом. Глава Совбеза РФ Николай Патрушев говорил, что Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня.

О развитии ситуации — в материале «Ъ» «Тайваньская субмарина уплыла к Китаю».

Лаура Кеффер