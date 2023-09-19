Патрушев: Россия поддерживает Китай в вопросе Тайваня

Глава Совбеза РФ Николай Патрушев встретился в Москве с главой китайского МИДа Ван И. Господин Патрушев заявил, что Москва поддерживает Пекин по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые Китай считает своими территориями.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Николай Патрушев

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

По словам главы Совбеза, Запад развернул «кампанию по двойному сдерживанию России и КНР». На этом фоне, считает он, «особое значение приобретает дальнейшее углубление российско-китайской координации и взаимодействия на международной арене».

«В данном контексте хочу подтвердить нашу неизменную поддержку Пекину по вопросам Тайваня, Синьцзяна, Тибета и Гонконга, которые используются Западом для дискредитации Китая»,— сказал Николай Патрушев (цитата по ТАСС).

На этой неделе Тайвань зафиксировал приближение к острову рекордного количества самолетов армии Китая — 103. В августе администрация США одобрила выделение $80 млн Тайваню на закупку вооружения. В сентябре Китай представил план углубления интеграции с островом.

Об отношениях сторон — в публикации «Ъ» «Тайвань изобрел для велосипеда».

Лаура Кеффер