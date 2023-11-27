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Коммерсантъ FM
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Венгрия заблокировала предложение о санкциях ЕС против российского атома

Венгрия заблокировала предложения о внесении в 12-й пакет санкций Евросоюза против РФ ограничений в отношении российской атомной энергетики, сообщил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто. По его словам, включение этих пунктов в 12-й пакет санкций поставило бы под угрозу энергетическую безопасность европейских стран.

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

«Мы ясно дали понять, что с подобными предложениями мы не согласны и будем их блокировать. Таким образом, в 12-й пакет санкций эти меры не войдут. Дискуссии вокруг содержания очередного пакета санкций еще продолжаются: как у нас, так и у других иностранных государств есть различные вопросы к звучащим сейчас предложениям»,— написал господин Сийярто на своей странице в соцсети Facebook (принадлежит Meta, деятельность которой признана экстремистской и запрещена в РФ) по итогам встречи руководителей внешнеполитических ведомств стран ЕС в Брюсселе.

Кроме того, по его словам, Будапешт не поддержит и предложения запретить в рамках 12-го пакета санкций поставки российской нефти по трубопроводу «Дружба» в Центральную Европу, в том числе в Венгрию. Глава венгерского МИДа пояснил, что эта инициатива не нашла общей поддержки и была отвергнута.

Как ранее сообщало агентство Bloomberg, 12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирование ПО. Планируется запретить экспорт российских алмазов и ювелирных изделий из них.

Кроме того, в Евросоюзе рассматривают ограничения, которые позволят контролировать соблюдение Россией ценового потолка на нефть на уровне $60. В руководстве Еврокомиссии надеются согласовать основные пункты 12-го пакета санкций до конца 2023 года, но даже в этом случае в силу он вступит не раньше февраля 2024-го.

Подробнее — в материале «Ъ» «Ни грани России».

Александр Кислов

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