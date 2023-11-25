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Коммерсантъ FM
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Bloomberg: в ЕС настаивают на смягчении предложений по санкциям против России

Несколько стран Евросоюза настаивают на смягчении предложений, которые направлены на борьбу с обходом санкций против России через третьи страны. Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, представители ЕС настаивают на том, чтобы сузить список товаров, подпадающих под запрет для перепродажи в Россию.

В Евросоюзе, как пишет агентство, предлагают запретить перепродавать в Россию высокоприоритетные товары, в число которых входят полупроводники — их используют в том числе для создания оружия. Руководство блока также предлагает обязать компании вкладывать определенную сумму на депозитный счет, отмечает Bloomberg. В случае нарушения санкций как минимум половину денег переведут в целевой фонд для Украины, а все контракты будут расторгнуты.

Дипломатические представители группы крупных государств, по информации Bloomberg, выразили сомнения в законности и целесообразности такого предложения. Некоторые страны настаивают на том, чтобы сузить сферу действия предлагаемых правил и сократить список товаров, на которые будут распространяться новые законы. Собеседники агентства объяснили, что опасения связаны с риском для компаний оказаться «в невыгодном положении».

12-й пакет санкций Евросоюза в отношении России может затронуть экспорт сварочных аппаратов, химикатов, оборонных технологий и лицензирования ПО. Планируется запретить экспорт российских алмазов и ювелирных изделий из них. Кроме того, в ЕС рассматривают ограничения, которые позволят контролировать соблюдение Россией ценового потолка на нефть на уровне $60.

Подробнее — в тексте «Ъ FM» «Санкциям подбирают новое применение».

Петр Бузлаев

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