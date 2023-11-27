Центр Екатеринбурга перекроют 3 декабря из-за полумарафона «Европа — Азия»

В воскресенье, 3 декабря, в Екатеринбурге перекроют несколько улиц центра города из-за VIII зимнего полумарафона «Европа — Азия». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

По данным городской администрации, с 09:00 до 13:00 будет ограничено движение всех видов транспорта по следующим улицам столицы Урала:

по ул. Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта;

по ул. 8 Марта, от ул. Бориса Ельцина до проспекта Ленина;

по Набережной Рабочей Молодежи, от ул. 8 Марта до проспекта Ленина;

по ул. Царской, от ул. Николая Никонова до ул. Первомайской;

по ул. Дзержинского, от ул. Царской до ул. Горького.

Кроме того, на этих улицах также будет запрещена парковка. На участках будут установлены соответствующие временные дорожные знаки.

Отмечается, что в этот день с 09:00 до 13:00 изменится маршрут автобуса № 57А. Он поедет по следующим улицам:

Леваневского — Белякова — Уткинская — Белякова — Леваневского — Техническая — Ангарская — Билимбаевская — Расточная — Техническая — Бебеля — Опалихинская — Готвальда — Черепанова — Стрелочников — Челюскинцев — Свердлова — Карла Либкнехта — проспект Ленина — 8 Марта — Титова — Окружная — Новосибирская 2-ая — Чемпионов.

Кроме того, с 08:00 до 15:00 будет запрещена розничная продажа алкоголя, на улице Бориса Ельцина, от ул. Челюскинцев до ул. 8 Марта.

Напомним, до 17 декабря закрыто движение на участке улицы Ключевской. До18 декабря перекрыт участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда. Кроме того, с декабря в столице Урала изменится нумерация 22 автобусов. Улицу Зенитчиков перекроют с 18 декабря по 15 апреля. С 1 декабря маршрут троллейбуса №34 «Метро Динамо — Сулимова» будет продлен до остановки «ГКБ № 7».

Полина Хабарова

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