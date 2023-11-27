В Екатеринбурге троллейбус №34 будет ходить до ГКБ № 7

Маршрут троллейбуса №34 «Метро Динамо — Сулимова» будет продлен до остановки «ГКБ № 7» на улице Вилонова. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, изменение вступит в силу с 1 декабря.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Схема движения троллейбуса №34 изменится следующим образом:

к ГКБ № 7: метро Динамо — ТЮЗ — Луначарского — библиотека имени Крапивина — Уральская — переулок Парковый — Июльская — Боровая — Данилы Зверева — Авангард — горбольница № 7.

к метро «Динамо»: горбольница № 7 — Данилы Зверева — Боровая — Июльская — переулок Парковый — Уральская — библиотека имени Крапивина — Луначарского — ТЮЗ — метро Динамо.

«Продление маршрута стало возможным благодаря приобретению новых троллейбусов. До остановки "ГКБ № 7" общественный транспорт будет доезжать автономным ходом»,— сказано в сообщении.

Напомним, до 17 декабря закрыто движение на участке улицы Ключевской. До18 декабря перекрыт участок улицы Войкова, от переулка Механического до переулка Ритслянда. Кроме того, с декабря в столице Урала изменится нумерация 22 автобусов. Улицу Зенитчиков перекроют с 18 декабря по 15 апреля.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте